【消費劵優惠】復活節長假期結束 新城市廣場丁財兩旺 聯手HomeSquare派2,000萬電子禮券

一連4日的復活節長假期周一（10日）結束，隨著全面復常及兩地通關後，市面消費氣氛暢旺。新鴻基地產旗下的新城市廣場，今年斥資500萬元打造的【LuLu豬x豬咪春日櫻花祭】的節日佈置廣受市民歡迎，整體人流及商戶營業額雙雙報捷，按年錄得20%增長，當中以食肆、超市百貨、珠寶鐘錶、電子影音、美容商戶等升幅最為顯著，銷情理想。

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新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「隨著本港全面復常後，不少市民都外出歡度假期，市況熱鬧。復活節期間場內消費氣氛澎湃，人流明顯增加，商場整體人流及商戶營業額亦有20%升幅。」

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「請三放十」復活節黃金假期丁財兩旺 新地12商場營業額及人流大升25%及20%，詳見【下一頁】

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她又指，為延續市民消費的勢頭，把握今個星期日發放$3,000消費券，新城市廣場及HomeSquare聯手推出消費券優惠，投資額較去年上升50%，加碼送出合共逾$2,000萬元商場電子禮券，相信能進一步推動跨商場、跨商戶的消費，達至提振消費作用。」



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乘著消費券發放的商機，新城市廣場與HomeSquare聯手推出消費券獎賞，為消費客送上高達合共逾15,000元的商場購物禮券及商戶優惠券。回贈消費的禮券組合將涵蓋兩大商場的多個商戶類別，適用於超過250間商戶使用。同時商場亦額外向使用6大支付工具平台付款的顧客，加碼送出電子禮券和額外The Point會員積分，以多買多賞的雙重優惠繼續為零售市道升溫。

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責任編輯：陳詠妍