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【大行看法】林嘉麒：大市短期整固後有力再上　首選高防守性中字股

股市 09:00 2023/04/11

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美國加息陰霾未除，銀行業危機仍有不確定性，美息高企亦令金管局近期再次「接錢」。元宇證券基金投資總監林嘉麒指出，每次開始「接錢」都會令大市短期走勢轉弱，認為投資者可謀定而後動再入市，相信指數仍可挑戰上月高位約21000點關，並認為吸納防守性較高的中字股會較穩陣。

金管局近期連番「接錢」，現時本港銀行體系結餘已跌穿700億元，他指過去每次開始接錢都令大市短期偏弱，故近期資金流向估值吸引的中資電訊股及基建股，始終相關股份受惠內地經濟復甦，總比外圍擔心經濟衰退要好，而且中資股有估值重估概念，會吸引資金流入。

他指出，市場已經大致消化歐美銀行業危機及加息問題，股票市場氣氛良好，雖然上周末能突破50天綫，但預期19800點會有較大支持，料指數可再次向21000點進發，但本周美國仍有通脹數據公布，他建議投資者可先觀望再入市會更穩陣。

林嘉麒補充，市場料美國會最多再加一次息，息口預期回落有利科技股，由於板塊權重，故此也會利好股市。

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編輯：葉志偉

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