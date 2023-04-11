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【大行看法】黃子燊：恒指歷史未曾試過連跌4年　2萬關買貨贏面大

股市 08:30 2023/04/11

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港股上月底重返2萬關後，一直處於整固待變格局。晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊認為，外圍因素與近期恒指橫行格局關連度未算太大，坦言大市非大牛市格局，料短期會以慢升為主，但認為2萬關水平買貨，會有較大贏面。

他指出，港股早前升穿2萬關後欠上升動力，與市場對內地復甦確定性存疑有關，未必是因為外圍因素。坦言現階段市況未算明朗，非大牛市格局，可以等待更多經濟數據出台後，在2萬關附近開始入市。

黃子燊補充，歷史上港股曾經歷過連跌三年的情況多次，但從未試過連跌4年，故在2萬點附近買貨會有較大贏面。

AI概念股上周當炒，黃子燊認為相關概念不易掌握，資金可以隨時「散水」，反而科技股出現調整後，股價變得吸引，預期行業今年政策危機減少，業績也會隨着經濟反彈而有改善，值得看高一綫。至於中字頭概念股，他認為板塊有政策憧憬，而且高息股在現時不穩市況也會有優勢。

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編輯：葉志偉

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