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【大行看法】李振豪：本港5月或需要跟隨美國加息　料資金流向防守型股份

股市 08:00 2023/04/11

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美國加息預期再次升溫，東亞銀行首席投資策略師李振豪預料美國5月再加息0.25厘已無懸念，預期本港屆時有機會要跟隨加息，將對港股及高估值的科技股有一定程度影響。而且市場擔心美國出現經濟衰退，料資金開始泊岸防守型股份。

他表示，石油輸出國組織（OPEC）上周公布減產消息，紐約期油升穿每桶80美元，有機會令通脹反彈，相信聯儲局5月會加息0.25厘。另一方面，美國經濟數據如製造業PMI呈現弱勢，就業強勁本可支持消費，但勞動力市場如繼續放緩，經濟衰退的陰霾或持續發酵，不利美股前景。

李振豪指，內地經濟向好，預期月內會有更多政策出台，出現「東升西降」的情況，以內地經濟周期為主的中字類股份將會受惠。

此外，他認為科技股雖受累利率及估值偏高，但同時又有內地政策和監管放寬因素支持，加上中央開綠燈予企業進行結構重組，料股價會處於拉鋸狀態。

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編輯：葉志偉

 

港股 經濟 美股 加息 美國聯儲局 通脹 紐約期油
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