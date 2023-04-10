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【外圍一周前瞻】市場聚焦美國通脹數據　料3月CPI按年升幅回落至5.1%

股市 21:47 2023/04/10

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美國上周五（7日）公布的3月非農新增職位由32.6萬跌至23.6萬，但仍超預期23萬；其中更由失業率3.6%跌至3.5%，市場原預期維持3.6%不變。隨着加息機率回升，周三（12日）公布的CPI數據或會進一步確立5月份需要加息的觀點。

市場現時預測3月CPI按年升幅將會由2月的6%，顯著回落至5.1%，但當中很大程度源於能源價格回落，油價由去年同期約每桶120美元水平，回落至現時每桶約80美元，故投資界本月將更關心核心CPI走勢，料按年升幅會由2月5.5%，微升至5.6%。

芝商所（CME Fedwatch）目前料聯儲局5月有68%機率加息，若核心通脹如預期回升，或刺激聯儲局加息決心。

美國周四（13日）亦會公布3月PPI數字，料按年升幅回落至3%，若升勢放緩情況持續，會有利未來通脹走低。此外，周五（14日）公布的3月零售銷售預期按月回落0.4%，消費市道轉弱一方面利好通脹回落，惟也會令投資者擔心美國經濟衰退。

高盛指美國國債息率在上周非農就業報告後反彈，但仍低於前一周的水平，料債息仍有進一步上升空間。他又認為到目前為止，各種3月份經濟數據均強化聯儲局在5月會議上加息的理由。

本周美國重點數據
日期 項目 預測 前值
11/04 3月NFIB中小型企業樂觀指數 89.3 90.9
12/04 3月CPI（按年） 5.1% 6%
實質平均時薪（按年） - -1.3%
13/04 聯儲局公布會議紀錄
首次申領失業救濟金人數 23.5萬 22.8萬
連續申領失業救濟金人數 181.4萬 182.3萬
3月PPI（按年） 3% 4.6%
14/04 3月進口物價指數（按年） -3.9% -1.1%
3月零售銷售（按月） -0.4% -0.4%
3月工業生產（按月） 0.2% 0%
2月企業存貨 0.3% -0.1%
4月密歇根大學消費者信心指數 61.9 62

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編輯：葉志偉

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