【長汽2333】長城汽車3月銷量按年跌11%　新能源車首季銷量按年跌逾2成

▲ 【長汽2333】長城汽車3月銷量按年跌11% 首季共減少22%

長城汽車 （02333） 公布3月產銷快報，長汽單月汽車銷量按年跌10.6%至9萬輛，產量按年跌9.5%至9.4萬輛。長汽3月銷售的汽車之中，1.3萬輛為新能源汽車，銷量按年跌12.6%，佔集團銷售佔比由14.9%降至14.6%。

季度方面，長城汽車首3個月累計銷售22萬輛車，按年減少22.4%；新能源車銷量按年減少21.5%至2.8萬輛；海外銷量按年增加77.3%至5.2萬輛。

長城汽車銷量 首季累計 3月 數量（萬輛） 變幅 數量（萬輛） 變幅 總計銷量 22.0 -22.4% 9.0 -10.6% 新能源銷量 2.8 -21.4% 1.3 -12.6% 海外銷量 5.2 +77.3% 2.2 +111.6%

海外銷售方面，長汽3月出口量按年增1.1倍至2.2萬台。

按品牌計，主力品牌「哈弗」3月銷量按年跌13.1%至4.7萬輛，「長城皮卡」銷售按年增8.3%至2萬輛。電動車品牌「歐拉」銷售按年減少32.6%至9,615輛。主攻中高端市場的「WEY」減少73.2%至1,275輛；「坦克」增33.9%至1.1萬輛。

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記者：宋佩恩