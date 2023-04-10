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【日圓滙價】植田和男：日本央行將維持寬鬆政策　未具備大幅加息條件　每美元兌日圓132.2　兌港元5.93算

宏觀解讀 19:11 2023/04/10

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日本央行本周正式變天，植田和男接棒領導央行10年的前行長黑田東彥，正式出任日本央行行長。植田和男在最新的講話中強調，央行會繼續維持寬鬆政策，並表明日本目前未具備大幅加息條件，市場關心的收益率曲綫控制（Yield Curve Control， YCC），亦會繼續實行。

日圓滙價在植田和男發表講話後微跌，每美元兌日圓報132.2，兌港元5.93算。

植田和男在講話中提到，目前的貨幣寬鬆政策非常有力，將延續前任央行行長黑田東彥的寬鬆政策，又指負利率為當前貨幣刺激提供了基礎，需維持負利率政策，並坦言日本未具備大幅加息的條件。

他表示考慮到現時經濟和物價情況，繼續實行收益率曲綫控制（Yield Curve Control， YCC）是適當做法，但無法確切預計何時才能實現2%的通脹目標，會從長遠角度對貨幣政策進行審視

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編輯：葉志偉

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