【日圓滙價】日圓跌1.1% 兌港元跌穿5.9算　植田和男：日本央行將維持寬鬆政策

日本央行新任行長植田和男正式接棒，接替領導央行10年的黑田東彥，開啟了五年任期新一章。植田和男在最新的講話中強調，央行會繼續維持寬鬆政策，並表明日本目前未具備大幅加息條件，市場關心的收益率曲綫控制（Yield Curve Control，YCC），亦會繼續實行。

日圓滙價在植田和男發表講話後下跌，最多跌1.1%，每美元兌日圓報133.71，兌港元跌穿5.9算，低見5.871。植田和男將於4月27至28日主持他首次的議息會議。

植田和男在講話中提到，目前的貨幣寬鬆政策非常有力，將延續前任央行行長黑田東彥的寬鬆政策，又指負利率為當前貨幣刺激提供了基礎，需維持負利率政策，並坦言日本未具備大幅加息的條件。

他表示考慮到現時經濟和物價情況，繼續實行收益率曲綫控制（Yield Curve Control， YCC）是適當做法，希望任期內可實現2%的通脹目標，並將最大努力確保物價及金融體系穩定。

植田和男指出，會從長遠角度對貨幣政策評估持開放態度，不過希望在做出任何決定前與其他決策者討論，他與首相岸田文雄均認為，目前無必要修改央行與政府的聯合協議。該協議源自2013年，日本央行將尋求儘早實現通脹目標。

相關文章：

【日圓滙價】日央行長任滿 黑田東彥遺憾未達2%通脹目標 大行點睇圓滙走勢？

【日本旅遊】港航全新福岡直航線啟航 擬今年內恢復鹿兒島直航（附新航線詳情）

編輯：葉志偉