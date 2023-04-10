▲ 【舜宇2382】舜宇首季手機鏡頭出貨量跌3成

手機設備股舜宇光學 （02382） 公布，3月份手機鏡頭出貨量按年下跌29.8%至約8433.4萬件，因受累於智能手機市場需求疲軟，但按月則升4.5%。首季方面，手機鏡頭共出貨2.3億件，按年減少35.7%，車載鏡頭共2430.8萬個，按年增加27.6%；手機攝像模組共出貨1.1億件，按年減少27.3%。

產品 首季 3月 數量 按年 數量 按年 按月 手機

鏡頭 2.3億 -35.7% 8433.4萬 -29.8% +4.5% 車載

鏡頭 0.2億 +27.6% 720.6萬 +23.2% -9.0% 手機攝像模組 1.1億 -27.3% 3638.9萬 -24.1% +20.3%

3月車載鏡頭出貨量錄得720.6萬件，按月跌9%，但按年增23.2%。集團指，車載鏡頭出貨量按年大增，因關鍵零部件缺貨情況緩解。

光電產品方面，手機攝像模組出貨量按年跌24.1%至3638.9萬件，按月增20.3%。舜宇指，由於去年同期基數較高，手機市場需求仍疲軟，導致按年下跌，按月上升則因部分客戶要求於1月提前出貨，2月基數較低，帶動3月錄按月增幅。

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記者：宋佩恩