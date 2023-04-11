網站推慈善抽獎 捐100蚊有機會贏4400萬英國別墅

外國公益平台Omaze推出新慈善籌款活動，民眾只需捐出低至10英鎊（約98港元），就有機會贏取英國一棟江景別墅。幸運兒無需供樓之餘，平台會承擔印花稅、律師費及額外提供10萬英鎊（約98萬港元）現金供其搬屋。

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活動名為「Omaze Million Pound House Draw」，5月1日截止，捐款參與抽獎次數不限。是次籌款目的為支持臨終慈善機構Marie Curie，所得善款會用於資助前線護理、臨終關懷、免費熱線及殮葬等服務。

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Omaze已保證最少捐贈10萬英鎊，籌款目標為50萬英鎊（約488萬港元）。

獎品為英國康沃爾（Cornwall）一棟三層高的6房別墅，享有江景和康沃爾鄉村的優美景色，市值達450萬英鎊（約4,400萬港元）。

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別墅配套完善，内有巨型客飯廳、豪華主人房及私人花園，屋主更可享用私人影院和瑜伽室等奢華設備。

幸運兒可選擇自住、出租甚至出售別墅，當地地產經紀估計長租的月租介乎5,000至7,000英鎊（約4.9萬至6.8萬港元），如度假旺季的租金更可達到每周1.4萬英鎊（約13.7萬港元）。

活動詳情及參與方法

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責任編輯：鄭錦玲