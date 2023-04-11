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【Apple發生甚麼事】首季環球電腦出貨量全線告跌 Apple電腦按年下滑逾四成

科技 12:02 2023/04/11

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環球疫情緩和，從前受遙距工作需求帶動的個人電腦出貨量升勢明顯收窄，最新數據顯示，跌勢急勁，首當其衝竟是Apple（蘋果）。

【三星緊急呼籲】三星警告Galaxy S23用家　使用未經三星認證配件或導致手機受損

按市場研究公司IDC最新的報告，2023年首季全球個人電腦出貨量為5690萬部，大跌29%，並已經連續第五個季度出現萎縮，反映疫情令需求增長的刺激因素已逐漸消退。環球前五大出貨量的個人電腦品牌分別為Lenovo，市佔率達22.4%，第二位是HP，第三位為Dell，其按年跌幅分別為30.3%，24.2%及31%，而Apple就急跌40.5%。

IDC研究經理Jitesh Ubrani在報告中指出，即使不同品牌提供折扣大幅減價，其庫存亦難以消化，存貨或持續到今年年中或到第三季。唯報告亦指，雖然出貨量短期受壓，但隨著全球經濟持續復甦，加上升級Windows 11帶來的換機潮，個人電腦出貨量有望在年底恢復成長。

【Android版Airdrop】Google「Nearby Share」拓至Windows　允許Android手機及Windows電腦間傳送檔案

【智能叛變？】GPT-4具自主逃離意識？　要求用戶提供API助脫離電腦

責任編輯：李彥煒

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