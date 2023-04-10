【機迷熱話】微軟突禁止用家　於Xbox Series X/S使用遊戲模擬器

遊戲模擬器一直是Xbox玩家延續老遊戲生命的好工具，但亦令不少受保護的遊戲內容，在未經授權被「偷渡」至模擬器中，引致版權問題。上周，有外國網民陸續發現，微軟（Microsoft）禁止用戶在Xbox Series X/S上，使用遊戲模擬器。

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綜合外媒報道，名為「gamr12」的Twitter用戶上周五（7日）發文指，當他嘗試啟動Xbox Series X中的模擬內容時，隨即顯示「無法啟動此遊戲或應用程序。你嘗試啟動的遊戲或應用違反了Microsoft Store政策，且不受支緩。」 其他在Xbox Series X上使用模擬軟件的用戶，也紛紛表示遇到了同樣的問題。

據悉，禁止用家使用遊戲模擬器這措施，只限於零售模式。用家仍然透過將設備設置於開發者模式並付費，以在Xbox Series X/S上使用遊戲模擬器。有不少用家對微軟的新措施，表示沮喪和憤怒，尤其是那些聲稱要促進合法模擬器，來玩他們已經在舊Xbox控制台上購買但在當前Xbox硬件上不可用的遊戲的用戶。

雖然微軟未有公開發聲明解釋，但有傳言指微軟此舉，是因為任天堂要求該企移除在Xbox遊戲機上，未經授權出現受保護的遊戲內容。不過外媒《IGN》報道則引述微軟給他們聲明反指：「目前在Twitter上流傳的訊息並不準確。我們的行動基於關於分發到商店的內容的長期政策，以確保與我們的Microsoft Store政策保持一致。根據 2010年10月13日的規定，任何設備系列都不允許使用模擬遊戲系統或遊戲平台的產品。」

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責任編輯：殷凱怡

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