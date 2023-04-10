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【ChatGPT】官媒警示ChatGPT概念存在泡沫　市盈率達136倍

股市 18:32 2023/04/10

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【ChatGPT】官媒警示ChatGPT概念存在泡沫　市盈率達136倍

內地官媒經濟日報發表評論文章《熱捧人工智能需防泡沫》，文章指，目前ChatGPT概念板塊已經存在估值泡沫化跡象，截至4月6日，整個板塊市盈率已高達136倍。

文章認為，當前ChatGPT在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，一些公司在相關技術上並沒有太多突破，甚至不少公司業績處於虧損狀態，股價卻先突飛猛進。這其中，既有市場資金有意捧之炒之，相關上市公司股票被動身價上漲；也有部分上市公司主動「炒概念」、「蹭熱點」，企圖趁機撈一筆就走。

文章指，監管部門要加強對「蹭熱點」、「炒概念」及股價操縱行為的監控處置和打擊力度，為人工智能長遠發展營造信披規範、運行有序的市場。上市公司要保持戰略定力，打好技術地基，以核心技術突破贏得市場支持；投資者要把握好投資尺度，切勿跟風炒作。

文章提醒，ChatGPT的發展成熟需要資本的關注，而不是過度的炒作。一家公司的估值終究會回歸業績基本面，如果業績與股票價格相去甚遠，那麼從哪裏炒上去，最終還是會掉回原點。

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記者：譚志偉

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