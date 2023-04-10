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【2023稅貸戰】大新：稅貸客平均借30萬至40萬元 電子渠道申請佔逾兩成

18:26 2023/04/10

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大新指稅貸申請有單位數增長。

大新 （02356） 上年度推出的個人稅務貸款，最低息1.08厘，為市面3大最平息，以借貸額少於10萬元及1年還款期計。不過，該行發現最受捧的計劃，是借30到40萬元，息率介乎3到4厘，以及還款期長達兩年。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，旗下交稅「快應錢」推廣已於3月31日完結。受息率上升，影響今年的稅貸息率；但該行仍努力為客戶保持低企的稅貸息率，因此市場反應符合預期，申請比去年有輕微上升，整體有單位數字增長。

最多客戶申請24個月還款期

鄧子健透露，今年最多客戶申請的還款期為24個月，平均借貸額大多在30到40萬元之間，實際年利率較多介乎3至4厘。

鄧子健又說，透過電子渠道申請稅貸的佔比約為2到3成，與預期相符。該行積極擴展數碼銀行服務，今年推出全新大新WhatsApp預約專人回覆服務，客戶只需經 WhatsApp預約申請交稅「快應錢」，旗下貸款專員會隨即致電回覆跟進，最適合工作繁忙、沒有時間自己填表的客戶，務求線上線下全面支援客戶的貸款需要。該行會繼續以客為先，並密切留意市場發展，為客戶提供最優惠及適切的產品，保持競爭力。

鄧子健補充，該行完善的分行網絡及專業的客戶服務團隊，可以更專注與客戶建立密切的關係，了解客戶的需要。近年，除了優化分行網絡及設施外，亦配合客戶需求，積極擴展數碼銀行服務，線上線下全面支援客戶的貸款需要。

問及申請人有否借低息稅貸卻轉做定期存款賺息差，鄧子健表示，不少客戶借稅貸並非純粹交稅，部分亦會有其他用途，如進修及消費等，該行可為客戶踱身訂做不同理財產品及服務，提供交叉銷售的機會。

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【2023稅貸戰】東亞罕有推次輪稅貸 最低息2.04厘

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

Fintech 大新銀行（02356） 稅務貸款

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