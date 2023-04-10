【美股焦點】個人電腦需求放緩 蘋果首季PC出貨量按年跌逾4成　盤前跌0.5%

疫情過後，居家工作（work from home）的概念減退，對個人電腦需求亦急速轉弱。數據公司IDC最新數字顯示，全球個人電腦（PC）廠商今年首季出貨量按年跌29%，至5690萬台，當中蘋果公司（美：AAPL）出貨量按年跌超過4成，令人擔心公司今年銷售表現。蘋果股價盤前跌0.5%，暫報163.85美元。

IDC報告指，隨著疫情時代遠程辦公推動的需求激增消失，所有PC廠商的出貨量合計按年跌29%至5,690萬台，低於2019年初的水平。其中聯想集團 （00992） 和戴爾（美：DELL）的出貨量按年跌超過3成，惠普（美：HPQ）按年跌24.2%。華碩電腦出貨量亦按年減少30.3%，但大品牌中仍以蘋果跌幅最多。



IDC研究經理Jitesh Ubrani表示，儘管過去幾個月渠道庫存大幅減少，但仍遠高於四至六周的健康水平。又提到就算廠商以折扣去庫存，渠道和PC廠商庫存高企的局面也可能會持續到今年年中，甚至第三季度。



該公司在報告中提到，需求降溫給予製造商作出改變的時間和空間，許多工廠開始探索中國以外的生產選項。展望2024年，IDC預計在老化硬體需要更換以及全球經濟改善的雙重推動下，個人電腦出貨量有望迎來反彈。

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編輯：葉志偉