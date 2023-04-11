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碧咸新抱衣著品味備受批評 網民：要跟奶奶學嘢

環球社會熱點 08:05 2023/04/11

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英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦趁復活節飛往美國，慶祝大仔Brooklyn及其妻Nicola的結婚一周年紀念日。Nicola與丈夫及老爺奶奶合照，網民卻狠批其衣著品味，更要求Nicola向創立自家時尚品牌的碧咸嫂維多利亞（Victoria Beckham）學習。

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維多利亞在社交媒體Instagram上分享合照，形容能一起慶祝兒子和兒媳的結婚周年別具意義，更向兩人表達愛意。

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Nicola在合照中的打扮較休閑，穿黑色短T恤配碎花短褲，但又配上較型格的黑色長靴。至於維多利亞就穿著灰色T恤配藍色牛仔長褲，配上寶藍色的「斗零踭」高踭鞋。

不少人讚維多利亞保養和衣著同樣得宜，形容她看起來甚至比新抱更年輕，讚她是當之無愧的女王。

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但網民對Nicola的品味似乎不敢恭維，有人忍不住留言問：

係咪我已經變老，你真係會喺老爺奶奶面前著成咁？

（Am I old or would u really dress like that in front of your in-laws?）

更有網民尖銳地批評Nicola：

佢可以跟奶奶上返幾堂禮儀，學習一下點著先叫時尚。

（She can take some etiquette classes from her mother-in-law on how to dress classy.）

不過也有網民為Nicola抱不平，指批評Nicola的人是嫉妒她與老爺奶奶相處融洽。

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責任編輯：鄭錦玲

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