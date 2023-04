碧咸新抱衣著品味備受批評 網民：要跟奶奶學嘢

英國前球星碧咸(David Beckham)夫婦趁復活節飛往美國,慶祝大仔Brooklyn及其妻Nicola的結婚一周年紀念日。Nicola與丈夫及老爺奶奶合照,網民卻狠批其衣著品味,更要求Nicola向創立自家時尚品牌的碧咸嫂維多利亞(Victoria Beckham)學習。

維多利亞在社交媒體Instagram上分享合照,形容能一起慶祝兒子和兒媳的結婚周年別具意義,更向兩人表達愛意。

Nicola在合照中的打扮較休閑,穿黑色短T恤配碎花短褲,但又配上較型格的黑色長靴。至於維多利亞就穿著灰色T恤配藍色牛仔長褲,配上寶藍色的「斗零踭」高踭鞋。

不少人讚維多利亞保養和衣著同樣得宜,形容她看起來甚至比新抱更年輕,讚她是當之無愧的女王。

但網民對Nicola的品味似乎不敢恭維,有人忍不住留言問:

係咪我已經變老,你真係會喺老爺奶奶面前著成咁?

(Am I old or would u really dress like that in front of your in-laws?)