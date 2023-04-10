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【美股焦點】馬斯克上海起新廠　生產儲能Megapack　料2024年投產

股市 18:43 2023/04/10

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【美股焦點】馬斯克上海起新廠　生產儲能Megapack　料2024年投產

Tesla（特斯拉，美：TSLA）將在上海新建一座超級工廠，專門用來生產儲能產品Megapack，創辦人馬斯克（Elon Musk）上周六到訪中國，周日（9日）舉行儲能超級工廠項目簽約儀式，Tesla高級副總裁朱曉彤及上海市常務副市長吳清出席儀式。Tesla發聲明表示，Tesla 儲能超級工廠項目計劃將於今年第三季度動工，明年第二季度投產。

Tesla儲能超級工廠每年可生產達1萬個儲能產品Megapack，用作穩定電網及防止停電，加州已有同樣規模的工廠。Tesla 2019年已於上海設廠，每周生產2.2萬輛車，早前為去庫存，美國地區從年初起第五度減價。

Tesla美國Model Y減達兩成，【下一頁】

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