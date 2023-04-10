【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗次季最睇好歐元

▲ 第2季花旗最看好的外幣是歐元。

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近期兩大小中資行罕有鬥搶較冷門的歐元，中銀香港 （02388） 甫踏入4月，即加1個月歐元定期存款息1厘，新息率突破3厘大關；而招商永隆於3月中新推短中長期歐元定存息，無論門檻高低都劃一享相同特惠息。

此外，美資大行花旗推薦歐元為第2季最看好的外幣，專家指，對歐元有需要者，開立歐元定存，博滙息雙贏。

花旗：歐元兌美元3個月內料見1.1

歐元今天（4月10日）報1.09，相比今年初的1.0567累升逾3%。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，歐洲央行收緊政策步伐很可能快過聯儲局和其他中央銀行；加上中國經濟復甦或惠及歐元區出口，以及美元下半年或明顯貶值，或利好歐元。歐元兌美元3個月內預測為1.1，未來6至12個月料為1.15，兩年長期目標為1.2。若半年後歐元挑戰1.15，較現水位有5%潛在漲幅。

而歐元後向繫於美元，廖嘉豪料美國加息周期或快將完結，美滙指數3個月預測為101.53，6至12個月預測為96.89，長期目標為93.48。

高息榜：

7天： 中銀香港7厘

中銀香港7厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 招商永隆1厘

招商永隆1厘 6個月： 招商永隆1.1厘

招商永隆1.1厘 1年：招商永隆及大眾銀行1.2厘

華僑永亨經濟師姜靜認為，歐元值得看高一線，畢竟加拿大及澳洲已暫停加息、英美又減慢加息步伐；反觀，歐洲可能成爲主要央行中的唯一鷹派，並收緊貨幣政策，支持歐元有向上的空間。歐洲央行行長拉加德近期重申將歐元區通脹降至2%的決心，盡管面對銀行危機，仍堅稱在必要時向金融系統提供流動性，但不會窒礙其透過加息冀打擊通脹。

姜靜補充，歐盟委員會亦說，歐元區經濟避過衰退的風險，且受惠能源價格走軟，巳調低今明兩年的通脹預測，正因經濟前景的改善，料有助歐元收復早前的失地。

歐洲自去年7月起加息，及至去年9月8日加0.75厘，乃自1999年歐元面世以來的最大加幅；而今年2月2日及3月16日各自加0.5厘，至今已累加3.5厘，擺脫負利率後，政策利率現為3厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪