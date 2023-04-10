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BBC投訴被Twitter標成「官媒」 馬斯克認可BBC較不偏頗

環球社會熱點 18:20 2023/04/10

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社交平台Twitter把英國廣播公司（BBC）的帳戶標記為「政府資金媒體」（government funded media），惹起後者向Twitter投訴。Twitter行政總裁馬斯克（Elon Musk）則指，BBC為少數較不偏頗的媒體。

美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為 【下一頁】

BBC發出聲明，強調BBC一直以來獨立營運，表明BBC的營運資金來源為向英國公眾收取的牌照費。因此，BBC向Twitter投訴，要求更改標記。

馬斯克透過電郵回覆BBC，指Twitter意在最大化透明度及準確性，合理連結帳戶與資金來源。馬斯克認為所有媒體機構應該有自覺，亦不應錯誤聲稱機構完全無立場。

Twitter將僅限藍剔用戶投票 馬斯克4月15日起改制 【下一頁】

馬斯克更聲稱，所有媒體有立場，部分明顯較不偏頗。他最後更表明自己在Twitter有追蹤BBC的帳戶，認為對方屬於比較不偏頗媒體。

根據Twitter標記，美國《全國公共廣播電台》（National Public Radio）﹑俄羅斯《今日俄羅斯》（RT）及中國《新華社》同樣被冠上鄰近的「國家附屬媒體」（state-affiliated media）。

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責任編輯：吳漢培

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