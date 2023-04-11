【美股期貨】道指期貨升52點　納指期貨偏軟微跌1點（不斷更新）

美股期貨周二於亞洲時段個別發展，其中道指期貨升52點，納指期貨偏軟微跌1點。美國今日將會公布3月NFIB小型企業信心指數。另外，歐元區將會公布2月零售銷售數據。

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即市走勢︰

【12：17】道指期貨升52點，報33803點，標指期貨升5點，報4141點，納指期貨跌1點，報13156點。

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====以下為4月10日美股市況====

美股假期後復市，上周公布的非農業職位增幅較預期高，市場關注聯儲局5月加息0.25厘的可能性上升，美股反覆拉鋸，道指先跌後升，納指幾收復所有失地。

即睇美股收市：

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道指收市升101點，報33586點；標指升4點，報4109點；納指微跌3點，報12084點。美國10年期債息回升，重上3.4厘；交易商預期聯儲局5月3日加息0.25厘可能性超過80%。

蘋果首季Mac電腦付運量大削40%，股價回落1.6%；特斯拉（Tesla）再次宣布全線車款減價，股價連跌5日，收市跌0.3%。

根據最新經濟數據分析，美國銀行認為，美國經濟第二季陷入收縮的風險很高 ； 儲局連串加息行動的冷卻經濟效應開始在第一季浮現，而預期第二季勢必強化，以致次季經濟數據料相當疲弱。

本周焦點將會是周三公布的3月CPI數據，及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。

美國上周公布的3月非農新增職位由32.6萬跌至23.6萬，但仍超預期23萬；其中更由失業率3.6%跌至3.5%，低於預期。勞動力市場需求放緩但失業率低企，營造了有利聯儲局繼續加息的局面。

芝商所聯邦基金利率預測（CME Fedwatch）數字顯示，5月加息機率已升至超過80%。但CME數字亦反映，市場共識是聯儲局最多再加一次息，然後很大機會會在下半年開始減息。

即市走勢︰

【01：54】花旗集團大宗商品主管Morse：油價可能會觸及60美元，但不會持續很久。

【01：35】據知情人士透露，數字資產交易平台Coinbase Global擔任產品管理高級總監的Vishal Gupta將離開該公司，投身於一個新項目。Gupta新工作的重點尚不清楚，但他將繼續留在加密貨幣領域。

【01：35】NYMEX天然氣期貨漲約9%，報2.192美元/百萬英熱單位。

【01：13】高盛表示，相比矽谷銀行和簽名銀行倒閉那段時間，公眾對於美國銀行系統動盪的擔憂情緒已經在最近數周降溫。這正在降低銀行存款資金進一步外流的風險。

【00：55】比特幣站上29000美元/枚，漲4.02%

【00：52】俄羅斯央行：在最近盧布疲軟的情況下，俄羅斯人開始拋售外匯。

【00：44】美國聯邦住房貸款銀行 （FHLB）的貸款發放規模大幅下降，顯示出近來美國銀行業危機出現緩和的跡象。

【23：54】美聯儲利率互換顯示，FOMC在5月加息25個基點的概率超過80%。

【23：32】中概在綫教育股走低，有道（美：DAO）跌5.3%，好未來（美：TAL）跌4.2%，高途（美：GOTU）跌逾3%，新東方（美：EDU）跌逾2%。

【23：30】美股個別發展，道指一度轉升，納指仍跌86點或0.7%。

【21：30】美股周一開市偏軟，道指跌97點，納指跌114點或1%。

【18：30】【美股焦點】個人電腦需求放緩 蘋果首季PC出貨量按年跌逾4成 盤前跌0.5%

【18：20】【美股焦點】馬斯克上海起新廠 生產儲能Megapack 料2024年投產

【17：20】道指期貨升13點 納指期貨升0.2%

【09：00】【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價 Model Y累計減兩成

【08：00】【美國經濟】美國CPI周三揭盅 華爾街激辯另一威脅

編輯：葉志偉

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