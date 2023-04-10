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【美股期貨】市場觀望CPI數據　道指期貨升13點　納指期貨升0.2%

股市 17:31 2023/04/10

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美國上周公布的3月非農新增職位由32.6萬跌至23.6萬，但仍超預期23萬；其中更由失業率3.6%跌至3.5%，低於預期。勞動力市場需求放緩但失業率低企，營造了有利聯儲局繼續加息的局面，芝商所聯邦基金利率預測（CME Fedwatch）數字顯示，5月加息機率已升至65%。但CME數字亦反映，市場共識是聯儲局最多再加一次息，然後很大機會會在下半年開始減息。

美滙指數繼續在102關爭持，暫報101.99，跌0.1%；美債息靠穩，暫報3.356厘。

美股周一盤前好淡爭持，道指期貨微升13點，納指期貨跌0.2%。美國今晚將公布2月批發庫存終值，本周焦點將會是周三公布的3月CPI數據，及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。

即市走勢︰

【17：20】道指期貨升13點 納指期貨升0.2%

【09：00】【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價　Model Y累計減兩成

【08：00】【美國經濟】美國CPI周三揭盅　華爾街激辯另一威脅

編輯：葉志偉

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