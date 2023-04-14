【美股市況】5月加息機率升穿8成　美滙美債息齊升　道指跌232點　納指跌0.6%（不斷更新）

銀行危機後，市場聚焦多間美國銀行股今晚盤前發布的首季業績，當中包括摩根大通（美：JPM）、花旗（美：C）、貝萊德（美：BLK），富國銀行（美：WFC）。最終四隻股份季績均較市場預期為佳，開市後全線上升。

美國3月零售銷售按月跌1%，雖然跌幅超過預期，但反映零售市場未見大幅放緩，市場預期經濟可以再承受多一次加息，芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，現時預測聯儲局5月加息的機率已升至81%。美滙指數亦重上101關，暫報101.59，升0.6%，美國10年期債息亦突破3.5厘水平，暫報3.518厘。

美股周五受惠銀行股業績向好，但5月加息機率回升因素抵銷，道指跌232點，納指跌74點或0.6%。美國今日將會公布2月企業存貨，以及4月密歇根大學消費者信心指數初值。

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即市走勢︰

【23：30】美滙美債息齊升，道指跌232點，納指跌0.6%。

【21：30】道指開市跌25點 納指跌0.4%

【20：10】【美股焦點】花旗首季收入按年升12% 每股盈利遠勝預期 盤前升逾2%

【19：40】【業績｜銀行】富國銀行首季多賺32%、盤前股價轉升3% 信貸減值撥備大增

【19：10】【業績｜銀行】摩通首季多賺52%勝預期 盤前升逾半成

【18：50】【美股焦點】貝萊德首季經調整淨利跌19% AUM按季回升至9.1萬億美元 盤前升2%

【18：10】市場觀望銀行股業績，道指期貨跌50點，納指期貨跌0.1%

【17：00】【TSLA】Tesla將缺席上海舉行的年度車展 兩年前參展時受維權車主事件困擾

【16：30】【賈躍亭投資】法拉第未來盤前插7% 再推遲首批FF 91交付時間至5月底

【15：30】【美股焦點】Lucid引發需求擔憂 首季交付1406輛、少於生產數量 盤後插6%

【12：16】道指期貨跌50點，報34140點，標指期貨跌1點，報4171點，納指期貨跌11點或0.1%，報13198點。

【11：11】【AMZN】亞馬遜CEO去年無獲授予新股 總薪酬大幅下降

【09：58】【銀行危機】標普：對沖基金3月大舉增持金融股、倉位升1.6個百分點 無懼爆發銀行危機

【08：35】【Twitter】馬斯克：推用户發布收費內容服務 首12個月Twitter不收取任何費用

【07：46】【波音BA】波音︰因零部件質量問題 將暫停交付部分737 Max機型



====以下為4月13日美股市況====



美國最新經濟數據顯示通脹放緩， 3月份PPI（生產物價指數）最終需求按年升幅大幅放緩至2.7%，按月跌0.5%，為疫情以來最大減速 ；加上首領失業救濟金人數多於預期，聯儲局加息壓力紓減，美股踏入尾段升勢擴大。

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道指一度漲逾400點，收市升383點，報34029點；標指升54點，報4146點；納指升236點或2%，報12166點。蘋果股價升3.4%，收報165.56美元。美滙指數曾跌破101關，最新報101.02，美10年債息報3.449厘。

路透引述消息人士報道，歐洲央行趨向於5月加息0.25厘，意味着加息步伐有望放緩。歐股收市升0.4%，LVMH創新高。

聯儲局會議紀錄顯示，官員上月召開會議時，首要討論銀行業危機問題，其後又曾經爭論是否應該暫停加息，最終仍加息0.25厘。但預料美國經濟下半年會出現溫和衰退。

歐洲央行管理委員會委員兼斯洛文尼亞央行總裁瓦斯列（Bostjan Vasle）表示，由於擔心核心通脹率居高不下，歐洲央行需要繼續加息，下一步可能加息0.25厘或0.5厘。

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即市走勢︰

【00：34】Meta Platforms（美：META）漲超2%，股價創11個月新高，此前投行高盛，Piper Sandler上調其目標價。

【00：28】市場消息：西班牙將調查ChatGPT潛在的數據洩露的可能性。

【00：27】紐約原油日內跌幅達1.0%，報82.37美元/桶。

【23：38】法拉第未來（美：FFIE）漲幅擴大至10%，首輛FF91量產車將於4月14日下線。

【23：35】歐股收市造好， 德國DAX 30指數收漲0.10%，法國股指初步收漲1.10%，英國股指初步收漲0.21%。

【23：30】美股太陽能板塊走高，Enphase Energy（美：ENPH）漲5.2%，SolarEdge（美：SEDG）漲5%，SunPower（美：SPWR）漲3.25%，晶科能源（美：JKS）漲2.5%。

【22：45】道指走勢反覆向好，暫升142點，納指升1.4%

【21：30】道指開市升49點，納指升0.6%

【20：30】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數升至23.9萬 PPI按年升2.7% 低過預期

【20：20】【最優惠利率】銀行界：銀行體系總結餘勢破2019年低位、下月見400億 最優惠利率料不加

【18：16】【ESG】會計師公會方蘊萱：年輕人對ESG興趣增 年內公布香港ISSB框架

【17：45】【儲局官員】戴利：即使沒有進一步政策調整 經濟也可能放緩至令通脹達標

【17：43】【知乎2390】知乎美股盤前飆15% 周源：中文大模型「知海圖AI」正式內測

【16：06】【ESG】A股通低碳指數Vs灣區氣候轉型ETF 專家拆解投資ESG新玩法

【15：07】美國通脹持續回落 5月加息懸而未決

【14：17】【股神巴菲特】巴菲特：不考慮出售任何蘋果股票 「沒有人會爲1萬美元放棄使用iPhone」

【13：08】【AAPL】印度據報上財年組裝蘋果iPhone急升兩倍至價值70億美元 下代iPhone將與中國同時生產

【12：20】【大行報告｜京東】摩通：京東收入增長及毛利率不明朗難觸發估值重估 偏好阿里、拼多多

【12：16】道指期貨跌3點，報33810點，標指期貨升3點，報4122點，納指期貨升22點或0.2%，報12974點。

【11：43】【ChatGPT】美國大學教授：ChatGPT可助預測股票走勢 取代金融才俊仍有距離？

【10：28】【股神巴菲特】巴菲特邊沽邊讚比亞迪非凡但有更好對象 解釋「短炒」台積電

【10：21】【FTX爆煲】FTX律師稱已收回73億美元資產 正談判重啟加密貨幣交易所

【08：04】【奢侈品股】LVMH季度收入超預期 受惠疫情後內地奢侈品消費反彈

【07：43】【議息會議紀錄】儲局罕有先傾銀行危機 料下半年溫和衰退

====以下為3月20日美股市況====

聯儲局3月議息紀錄顯示，官員們預計美國經濟將於今年稍後出現溫和衰退，所有官員都支持加息0.25厘，在銀行業面臨壓力的背景下，多名官員下調對利率頂峰的預期，強調政策保持靈活的必要性。

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美股反覆偏軟，截至今晨4時（即收市），道指跌38點，報33646點；標指跌16點，報4091點；納指跌102點或0.85%，報11929點。美10年債息報3.405厘；美滙指數報101.57，跌0.6%。

高盛表示，預計聯儲局5月會議將加息0.25厘，不再預計當局6月加息。美國的住屋成本將開始下降，從而降低聯儲局繼續加息的必要性。

聯儲局官員對加息與否意見仍然不一，芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，銀行業危機或有機會導致信貸緊縮情況出現，認為當局對於加息問題應採取謹慎和耐心態度；費城聯邦儲備銀行行長哈克（Patrick Harker）則支持加息，認為有必要時需採取進一步措施以壓抑通脹升勢。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，聯儲局仍有充分理由需要更多的緊縮措施， 至於加息幅度視乎銀行業收緊信貸的力度，一旦銀行收緊放貸，儲局需要採取的緊縮力度將會減少。她個人預測美國經濟不會陷入衰退。

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即市走勢︰

【01：08】美國白宮經濟顧問佈雷納德：在債務上限問題上採取極限策略不會帶來任何好結果， 已準備好就預算問題進行談判。

【01：05】美國10年期國債收益率進一步走高至3.45%。

【00：45】穆迪：只要系統性風險不大，近期銀行業壓力對美國GDP增長的額外負面影響可能不大。

【00：23】賓夕法尼亞州大學沃頓商學院教授Jeremy Siegel：認為聯儲局理所當然會在年內降息，近期美國1經濟前景已進一步趨於悲觀。

【23：45】歐洲主要股指收漲，德國DAX30指數漲0.3%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.1%， 泛歐STOXX 600指數升0.1%

【22：10】紐約期油升1%，道指升184點，納指升0.4%

【21：30】通脹升幅較預期溫和 道指升151點 納指升0.7%

【20：30】【美國經濟數據】美通脹紓壓 3月CPI大幅放緩至5%

【18：00】市場觀望CPI數據，道指期貨暫升82點，納指期貨升0.1%。

【17：30】【儲局官員】哈克：通脹放緩速度令人失望 必要時會採取更多措施降通脹

【16：50】【儲局官員】古爾斯比：銀行危機或導致信貸緊縮 需謹慎對待加息問題

【12：50】【HSBC滙豐】滙豐美國分行聘請多名矽谷銀行的銀行家 涉及科技及醫療保健等部門

【12：07】道指期貨升19點，報33871點，標指期升不足1點，報4137點，納指期貨跌2點，報13072點。

【09：31】【新股IPO】軟銀旗下Arm據報本周將落實在美國納斯達克上市

【08：32】【會計監管】安永取消分拆審計、諮詢業務 因遭美國成員公司反對

【08：08】【全球經濟】IMF下調今年全球經濟增長預測至2.8% 金融動盪加劇壓力

====以下為4月11日美股市況====

美股周二窄幅上落，市場繼續觀望周三的CPI數據，儲局官員表示在銀行業危機爆發後，信貸緊縮可能對經濟帶來顯著的衝擊， 儲局在決定加息時的態度要更審慎及更有耐性。

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本港時間今晨4時， 道指升98點或0.3%， 報33684點； 納指跌52點或0.4%， 報12031點； 標指跌不足1點， 報4108點。紐約期油升2%， 升穿81美元關， 暫報81.42美元， 現貨金重上2000美元關， 升0.6%。

美滙指數回落，報102.17，跌0.4%。比特幣突破3萬美元關口，創1年高。

彭博指出，交易員現時繼續上調對聯儲會5月份再次加息0.25厘的預期。

與聯儲局會議日期掛鈎的互換合約價格，預示5月份加息到5厘至5.25%的概機率超過80%，比起芝商所（CME Fedwatch）預測的68%機率還要高。美國10年期債息雖然仍受制3.4厘，暫報3.393厘，但短債息走高，3個月國債息率升至5.05厘。

芝加哥聯儲銀行新總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）認為，在銀行業危機爆發後，聯儲局在決定加息時的態度要更審慎及更有耐性，充份評估信貸緊縮的效應後再行調整貨幣政策。

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，對於環球經濟下行風險保持警惕，但整體前景合理地光明。她又希望可以訪問中國，保持兩國溝通渠道。

國際貨幣基金組織維持對中國今明兩年的經濟增長預測，在最新發布的《世界經濟展望報告》中表示，預計中國今年GDP為5.2%，明年為4.5%，均與1月份的預測持平。IMF指，中國經濟增長可能為其他國家帶來積極的溢出效應。

IMF預測今年全球實際GDP增長2.8%，而1月預測為2.9%；預料明年全球經濟增長3%，而1月的預測為3.1%。

IMF上調美國今年經濟增長預測至1.6%，高過1月預測的1.4%，因為勞動力市場仍然強勁；並預計明年增長為1.1%。IMF又預計，今年歐元區經濟增長0.8%，略高過1月預測的0.7%；明年料增長1.4%。

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即市走勢︰

【04：02】熱門中概股個別發展，蔚來漲超5%，嗶哩嗶哩、富途控股漲超3%，小鵬汽車、騰訊音樂漲超1%，理想汽車、愛奇藝、京東小幅上漲。阿里巴巴、百度跌超1%，唯品會、網易小幅下跌。

【03：50】紐約尾市，美國10年期基準國債收益率漲1.12個基點，報3.4281%，盤中交投於3.3775%至3.4544%區間。

兩年期美債收益率漲3.77個基點，報4.0329%，盤中交投於3.9598%至4.0788%區間。

【03：02】馬斯克表示， 移除推特被收購前原有的藍色認證標誌的最後日期定為4月20日。

【02：35】美國匯豐銀行表示，已聘請矽谷資深人士，建立專注於科技和醫療保健行業的銀行業務部門。

【02：35】紐約5月原油期貨收漲1.79美元，漲幅2.24%，報81.53美元/桶。布蘭特6月原油期貨收漲1.43美元，漲幅1.70%，報85.61美元/桶。

【02：06】OpenAI將引入漏洞賞金計劃：OpenAI表示，將引入漏洞賞金計劃，該計劃的獎勵範圍從輕微嚴重漏洞的200美元到特殊發現的2萬美元不等。

【02：06】美股多元化銀行股多數上漲，瑞士信貸（美：CS）漲5%，瑞銀（美：UBS）漲4%，美國銀行（美：BAC）、富國銀行（美：WFC）漲近2%。

【01：44】 紐約6月黃金期貨收漲0.76%，報2019.00美元/盎司。8月黃金期貨收漲0.76%，報2037.30美元/盎司。

【01：42】谷歌稱已推出一款新的電視直播體驗服務，通過Tubi、Plex和Haystack等渠道，用戶可以免費觀看超過800個電視頻道。

【01：10】美國聯邦航空管理局發現波音787客機存在機艙漏水安全隱患，洩漏的水流可能會損壞客機電子系統，美聯邦航空管理局要求對所有波音787型號客機進行徹查。

【00：15】意大利預算計劃顯示該國2023年GDP增速料在0.9%，有望觸及1%的目標，這相比之前預估的0.6%明顯上修。預計2024年GDP增速在1.4%，目標上看1.5%。預估2025年GDP增速在1.3%，2026年1.1%。

【00：10】蘋果（美：AAPL）將再向Restore Fund投資2億美元，以實現碳中和目標。

【00：06】美國2年期與10年期國債收益率繼續走高，2年期美債收益率升至4.06厘。

【00：03】美國能源信息署（EIA）：預計2023年美國石油產量為1254萬桶/日（之前預計為1244萬桶），預計2024年產量為1275萬桶/日（之前預計為1263萬桶）。

【00：03】美國能源部上調2023-24年布油價格預期，預計2023年布倫特原油價格為85.01美元/桶（之前預計為82.95美元），預計2024年為81.21美元/桶（之前預計為77.57美元）。

【23：35】歐股收市上升， 德股升0.4%， 法股升0.9%， 英股升0.6%， 泛歐STOXX 600指數升0.6%

【23：11】紐約聯儲報告預測，目前8.7萬億美元的資產負債表到2025年中期將下降到6萬億美元。

【23：05】紐約原油期貨漲超1.5%，刷新即市高位81美元/桶上方。

【22：30】道指高開後未見進一步抽升，升85點，納指跌0.3%。

【21：30】道指開市升61點，納指跌0.1%。

【18：00】美滙偏軟，暫報102.1，道指期貨升59點，納指期貨升0.4%。

【17：30】【芯片大戰】王文濤會見英特爾CEO 談及中美經貿關係、半導體產業鏈等議題

【17：10】【互聯網券商】老虎國際推TigerGPT 使用OpenAI技術、用戶可登記輪候試用 盤前升1.9%

【15：00】【韓國經濟】韓國央行維持利率3.5%不變 符合預期

【14：00】【TSM】台積電傳延期高雄新廠規劃 台積電：下周四解說

【12：17】道指期貨升52點，報33803點，標指期貨升5點，報4141點，納指期貨跌1點，報13156點。

【11：57】【SpaceX】馬斯克：Starship星艦延至下周發射升空

【11：41】【股神巴菲特】巴菲特：打算再增持日本股票 3年內持股比例升至7.4%

【11：35】【美股焦點】美國23歲天才少年搶攻大疆無人機市場 身家12億

【11：00】【Bitcoin】比特幣自去年6月首企30000美元 銀行危機受惠者？

【09：08】【波音BA】波音據報計劃到2025將737 MAX產量回復至疫情前水平

【08：17】【儲局官員】威廉斯：銀行倒閉與儲局快速加息無關 未看到明顯信貸收緊迹象

【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署

====以下為4月10日美股市況====

美股假期後復市，上周公布的非農業職位增幅較預期高，市場關注聯儲局5月加息0.25厘的可能性上升，美股反覆拉鋸，道指先跌後升，納指幾收復所有失地。

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道指收市升101點，報33586點；標指升4點，報4109點；納指微跌3點，報12084點。美國10年期債息回升，重上3.4厘；交易商預期聯儲局5月3日加息0.25厘可能性超過80%。

蘋果首季Mac電腦付運量大削40%，股價回落1.6%；特斯拉（Tesla）再次宣布全線車款減價，股價連跌5日，收市跌0.3%。

根據最新經濟數據分析，美國銀行認為，美國經濟第二季陷入收縮的風險很高 ； 儲局連串加息行動的冷卻經濟效應開始在第一季浮現，而預期第二季勢必強化，以致次季經濟數據料相當疲弱。

本周焦點將會是周三公布的3月CPI數據，及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。

美國上周公布的3月非農新增職位由32.6萬跌至23.6萬，但仍超預期23萬；其中更由失業率3.6%跌至3.5%，低於預期。勞動力市場需求放緩但失業率低企，營造了有利聯儲局繼續加息的局面。

芝商所聯邦基金利率預測（CME Fedwatch）數字顯示，5月加息機率已升至超過80%。但CME數字亦反映，市場共識是聯儲局最多再加一次息，然後很大機會會在下半年開始減息。

即市走勢︰

【01：54】花旗集團大宗商品主管Morse：油價可能會觸及60美元，但不會持續很久。

【01：35】據知情人士透露，數字資產交易平台Coinbase Global擔任產品管理高級總監的Vishal Gupta將離開該公司，投身於一個新項目。Gupta新工作的重點尚不清楚，但他將繼續留在加密貨幣領域。

【01：35】NYMEX天然氣期貨漲約9%，報2.192美元/百萬英熱單位。

【01：13】高盛表示，相比矽谷銀行和簽名銀行倒閉那段時間，公眾對於美國銀行系統動盪的擔憂情緒已經在最近數周降溫。這正在降低銀行存款資金進一步外流的風險。

【00：55】比特幣站上29000美元/枚，漲4.02%

【00：52】俄羅斯央行：在最近盧布疲軟的情況下，俄羅斯人開始拋售外匯。

【00：44】美國聯邦住房貸款銀行 （FHLB）的貸款發放規模大幅下降，顯示出近來美國銀行業危機出現緩和的跡象。

【23：54】美聯儲利率互換顯示，FOMC在5月加息25個基點的概率超過80%。

【23：32】中概在綫教育股走低，有道（美：DAO）跌5.3%，好未來（美：TAL）跌4.2%，高途（美：GOTU）跌逾3%，新東方（美：EDU）跌逾2%。

【23：30】美股個別發展，道指一度轉升，納指仍跌86點或0.7%。

【21：30】美股周一開市偏軟，道指跌97點，納指跌114點或1%。

【18：30】【美股焦點】個人電腦需求放緩 蘋果首季PC出貨量按年跌逾4成 盤前跌0.5%

【18：20】【美股焦點】馬斯克上海起新廠 生產儲能Megapack 料2024年投產

【17：20】道指期貨升13點 納指期貨升0.2%

【09：00】【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價 Model Y累計減兩成

【08：00】【美國經濟】美國CPI周三揭盅 華爾街激辯另一威脅

編輯：葉志偉