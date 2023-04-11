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【美股市況】美加息預期及衰退憂慮　道指反覆升58點 納指跌幅收窄至0.3%（不斷更新）

股市 01:59 2023/04/11

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美股假期後，科技股下跌，投資界憂慮衰退困擾大市，蘋果曾跌2.8%，微軟亦一度跌2.4%，午市兩隻股份跌幅收窄至2%及1%, 傳統基建股上升，Caterpillar升3%，帶動道指早段曾跌141點後，午市收復失地微升，納指亦曾跌1.4%，中段隨市況跌勢稍紓。歐洲股市多個主要市場因假期休市。

本港時間今晨1時30分, 道指升58點或0.2%, 報33543點 ; 納指跌33點或0.3%, 報12054點 ; 標指跌6點或0.2%, 報4098點

日圓下跌1.1%，美滙指數相對回升0.5%，暫報102.6；美債息反彈，重上3.4厘水平。

本周焦點將會是周三公布的3月CPI數據，及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。

美國上周公布的3月非農新增職位由32.6萬跌至23.6萬，但仍超預期23萬；其中更由失業率3.6%跌至3.5%，低於預期。勞動力市場需求放緩但失業率低企，營造了有利聯儲局繼續加息的局面。

芝商所聯邦基金利率預測（CME Fedwatch）數字顯示，5月加息機率已升至超過80%。但CME數字亦反映，市場共識是聯儲局最多再加一次息，然後很大機會會在下半年開始減息。

即市走勢︰

【01：54】花旗集團大宗商品主管Morse：油價可能會觸及60美元，但不會持續很久。

【01：35】據知情人士透露，數字資產交易平台Coinbase Global擔任產品管理高級總監的Vishal Gupta將離開該公司，投身於一個新項目。Gupta新工作的重點尚不清楚，但他將繼續留在加密貨幣領域。

【01：35】NYMEX天然氣期貨漲約9%，報2.192美元/百萬英熱單位。

【01：13】高盛表示，相比矽谷銀行和簽名銀行倒閉那段時間，公眾對於美國銀行系統動盪的擔憂情緒已經在最近數周降溫。這正在降低銀行存款資金進一步外流的風險。

【00：55】比特幣站上29000美元/枚，漲4.02%

【00：52】俄羅斯央行：在最近盧布疲軟的情況下，俄羅斯人開始拋售外匯。

【00：44】美國聯邦住房貸款銀行 (FHLB)的貸款發放規模大幅下降，顯示出近來美國銀行業危機出現緩和的跡象。

【23：54】美聯儲利率互換顯示，FOMC在5月加息25個基點的概率超過80%。

【23：32】中概在綫教育股走低，有道(美:DAO)跌5.3%，好未來(美:TAL)跌4.2%，高途(美:GOTU)跌逾3%，新東方(美:EDU)跌逾2%。

【23：30】美股個別發展，道指一度轉升，納指仍跌86點或0.7%。

【21：30】美股周一開市偏軟，道指跌97點，納指跌114點或1%。

【18：30】【美股焦點】個人電腦需求放緩 蘋果首季PC出貨量按年跌逾4成　盤前跌0.5%

【18：20】【美股焦點】馬斯克上海起新廠　生產儲能Megapack　料2024年投產

【17：20】道指期貨升13點 納指期貨升0.2%

【09：00】【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價　Model Y累計減兩成

【08：00】【美國經濟】美國CPI周三揭盅　華爾街激辯另一威脅

編輯：葉志偉

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