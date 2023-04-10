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【美股市況】美加息預期及衰退憂慮　納指跌1%　道指反覆（不斷更新）

股市 22:24 2023/04/10

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美股假期後，科技股下跌，投資界憂慮衰退困擾大市，蘋果跌2.6%，微軟跌2%，傳統基建股上升，Caterpillar升3%，帶動道指早段曾跌141點後，一度倒升，不過，納指仍跌1.1%。

日圓下跌1.1%，美滙指數相對回升0.6%，暫報102.74；美債息反彈，重上3.4厘水平。

本周焦點將會是周三公布的3月CPI數據，及周四凌晨公布的聯儲局會議紀錄。

美國上周公布的3月非農新增職位由32.6萬跌至23.6萬，但仍超預期23萬；其中更由失業率3.6%跌至3.5%，低於預期。勞動力市場需求放緩但失業率低企，營造了有利聯儲局繼續加息的局面。

芝商所聯邦基金利率預測（CME Fedwatch）數字顯示，5月加息機率已升至65%。但CME數字亦反映，市場共識是聯儲局最多再加一次息，然後很大機會會在下半年開始減息。

即市走勢︰

【21：30】美股周一開市偏軟，道指跌97點，納指跌114點或1%。

【18：30】【美股焦點】個人電腦需求放緩 蘋果首季PC出貨量按年跌逾4成　盤前跌0.5%

【18：20】【美股焦點】馬斯克上海起新廠　生產儲能Megapack　料2024年投產

【17：20】道指期貨升13點 納指期貨升0.2%

【09：00】【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價　Model Y累計減兩成

【08：00】【美國經濟】美國CPI周三揭盅　華爾街激辯另一威脅

編輯：葉志偉

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