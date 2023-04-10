【疫後銷售】靚湯Souper轉攻網購　即日送貨搶生意

▲ 靚湯Souper創辦人及行政總裁胡家惠（Cathy）稱，品牌的前期投資約100萬元。（黃建輝攝）

疫下所有即食食品生意都受惠，不過卻不一定順風順水，像中式包裝湯水「靚湯Souper」在封城期間就失去了超市客人，令生意銳減4成，品牌馬上轉攻網購，同時聯絡物流公司即日送貨，馬上賺回隔離客人的生意。

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靚湯Souper創辦人及行政總裁胡家惠（Cathy）從小就喜歡做義工，探訪獨居老人和隱閉長者，長大後貴為港姐季軍的她擁有了經濟能力，就想做更多，「當時我想捐湯包給老人家，但發現市面的中式湯包有幾個問題，第一是需要雪藏、存放期短，而且是沒有湯料」，因為老人家很多時都不捨得吃，存放期短容易過期，加上沒有湯料不能帶來飽足感，於是Cathy決定自己做，研發可以室溫保存一年、並有湯料的即食老火湯包。

產品於2020年投入市場，疫情造就了月賣1萬包的佳績，Cathy將產品放到不同網購平台售賣之餘，還加入了外賣行列，「Deliveroo設立了中央廚房，我們將產品交給他們，他們可弄熱賣給食客」，此外，產品還於美妝店及超市出售，當時正值大家瘋搶口罩和食物的時期，湯品因此賣個滿堂紅。

疫下失超市客 減7成收入

可是當疫情漸趨嚴竣，迎來Lockdown、無堂食的日子，靚湯Souper的銷售額亦隨即大跌3、4成，「當時沒有了超市那批客人，亦請不到推廣員宣傳」，連同龐大的人工開銷，Cathy直言減少了7成收入，當務之急是將網站優化，讓顧客可以直接在網站購買，而且還提供即日送貨，送到竹篙灣及隔離酒店等，解決客人的即時需要。

不過要找合適的物流公司也不容易，當時她找了差不多20間，「很多承諾了都不能即日送達，有些又會無端加價，海鮮價令我無法預計成本」，終於用了半年時間，找到了Lalamove和pandago，前者1點前落單可即日送貨，後者更可1小時送達。

因為出貨量大，高峰時期還需調動市務部及設計部同事執貨，「我們有很多散單，加上套餐種類多，很容易出錯」，送錯貨的代價，不單是賠上產品，更是運費，就算要送回一包湯給客人，運費也要50元，所以每次出貨前，他們都要再三核對。

▲ 一般包裝湯都沒有湯料，而且需要雪藏，靚湯Souper打破了這些定律。（黃建輝攝）

從超市落架 主攻網購

Cathy稱，香港人喜歡追求新鮮感，對品牌的忠誠度低，「尤其是超市食品，花多眼亂，顧客對價格很敏感，減2元就會購買」，再加上推廣員日薪達到700元，「如果有10個場地，支出就很大」，最後Cathy決定將產品從超市落架，全部放到網購平台出售，「網購平台有明星做直播，有很好的宣傳效果，拆佣15%後仍然更加划算。」

用網購平台的另一好處，是有數據可供分析，例如是顧客群的地區分布，「之後我們做Pop-up店或擺宣傳攤位，就可以放在重點地區。」她表示，不同地區的顧客消費能力、對產品質素要求也有所不同。

招聘Slasher 提供培訓

跟很多零售店一樣，靚湯Souper也面對招聘人才問題，「移居潮下，無人做長工」，現時Cathy刋登招聘廣告時，特別加了一個關鍵詞：Slasher，收到的求職信馬上多了10倍，不過採用Slasher也有個問題，「他們周身刀，但不是張張利」，故必須提供產品培訓，並要他們清晰品牌方向等。

說到未來發展，靚湯Souper將夥拍私人醫療機構，為產婦提供生產前、中、後的湯水，同時與商業機構合作，為員工搞工作坊、團購湯品等，此外品牌還打算下半年攻入內地市場，與南沙、珠海的老人院及月子中心合作，她預期今年香港的生意額今年會升3、4成，如在內地成功發展大灣區，今年第3季應該會再有多50%增長。

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本報記者：歐陽佩

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