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【Tesla動向】Tesla於上海建Megapack電池廠　料明年第二季投產

科技 19:00 2023/04/10

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盡管美國政府呼籲美國企業減少對中國製造的依賴，電動車巨頭Tesla仍決定擴大Tesla在中國的製造業務。Tesla昨（9日）宣布，將於上海興建一座全新的儲能超級工廠，專責生產商用儲能電池（Magapack）。新廠將於今年第3季開始施工，料明年第二季否開始投入生產。

【私隱爭議】Tesla被揭內部共享客戶車載鏡頭記錄　包括裸體男子影像

綜合內媒報道，Tesla高級副總裁朱曉彤，及上海市常務副市長吳清等上海市政府官員，昨日下午於上海舉行簽約儀式，並正式啟動於上海臨港興建Tesla全球第二座儲能超級電池廠。Tesla計畫，工廠在投入生產後，每年生產40GWh，即約1萬台Magapack電池，供全球銷售。

上海市政府副秘書長莊木弟稱，5年前Tesla的上海超級工廠項目，協助上海成為新能源汽車產業發展的新高地，「今日（9日）又見證儲能超級工廠項目落地簽約，必將成為推動上海新型儲能產業發展及綠色低碳轉型的重要力量。」

值得留意的是，美國正利用經濟政策，推動汽車製造商和其他製造商在國內生產更多產品，及減少美企對中國的依賴。美國財政部上月發布更新指南，詳細說明哪些電動汽車生產商有資格獲得通貨膨脹法案的電動汽車稅收抵免。另外，CHIPS法案更要求，資金接受者需要簽訂協議承諾他們不會擴大在中國的產能。Tesla於上海設新廠，或會影響該企在美國獲取相關資助的資格。

【電動車大計】鴻海擬投資64.4億　於台南設基地製造電動車

【捨棄蘋果】通用汽車棄用Apple CarPlay　擬夥Google研電動車車載娛樂系統

責任編輯：殷凱怡

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