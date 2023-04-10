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洛杉磯地鐵高分貝播古典樂趕無家者 被轟《發條橙》翻版

環球社會熱點 17:02 2023/04/10

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美國洛杉磯地鐵系統為改善治安及驅逐在内游蕩的無家者，以高分貝播放大量古典音樂。外界批評地鐵系統做法，等同70年代恐怖電影《發條橙》（A Clockwork Orange）橋段的翻版，是在心理折磨無家者。

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《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）報道，洛杉磯市公共交通網絡的濫藥、性侵、嚴重襲擊和搶劫等罪案頻生。

地鐵系統最近幾個月都出動「音波功」來應對，在指定車站推行試驗計劃，以高分貝播放包括貝多芬（Ludwig van Beethoven）、莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart）及韋華第（Antonio Vivaldi）等大師的古典音樂。

地鐵系統發言人表示，他們是希望用音樂營造一種氛圍，讓乘客可在短時間內穿梭車站，但不適宜長時間閒逛。

發言人聲稱車站播放的音樂並非很響亮，音量僅為72分貝，低於車站外正常噪音水平。但《洛杉磯時報》派人手持儀器實地測試，發現實際音量平均為83分貝，於部分區域更達90分貝。

美國疾控中心 (CDC) 指，介乎80至85分貝的音量相當於割草機和吹葉機發出的噪音，普通人暴露於上述噪音環境僅兩小時後，聽力就有可能受損。

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有網民於Twitter呼籲洛杉磯地鐵停止心理折磨無家者，另一名網民更將地鐵的做法，與美國名導演史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導的心理恐怖片《發條橙》相提並論。

《發條橙》電影劇情中，罪犯被迫觀看暴力和色情電影作為抑制犯罪欲望的療法，而戲中戯更用到古典樂作配樂，來懲罰喜愛古典樂的罪犯。

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責任編輯：鄭錦玲

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