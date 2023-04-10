【芯片大戰】ChatGPT應用火熱 Samsung芯片冀借勢超越台積電

芯片市場熾熱，特別是人工智能ChatGPT相關的AI應用，持續帶動全球的AI芯片市場。Samsung亦能從中分一杯羹，或挑戰半導體龍頭台積電的位置。

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據南韓媒體BusinessKorea報導，ChatGPT全球興起，AI聊天機械人應用愈益普及，連帶相關的半導體市場興旺，韓國三星就承勢拿下不少大客戶的芯片代工訂單。南韓市場人士消息指，三星芯片代工事業部接到南韓本土AI芯片設計商FuriosaAI的訂單後，最近開始著手量產名為「Warboy」的第一代神經網路處理單元（NPU）芯片。

據稱，該芯片採用14nm製程，性能提升的第二代Warboy芯片預定2024年上半年，由Samsung的5nm製程生產。而專門設計AI晶片的半導體初創公司Atom of Rebellions Inc.亦採Samsung的5nm製程生產AI芯片。

目前AI平台仍然採用GPU運算，因GPU可同時運算各種指令，微軟的ChatGPT服務就由超過 10,000個，專為數據中心而設的NVIDIA高性能GPU提供核心運算能力。而NPU則專為AI應用而設，可解決GPU功耗大、價格高等缺點。NPU的處理速度可比GPU快上10倍，但其價錢及功耗僅是GPU的兩成左右。預料隨著ChatGPT熱潮持續蔓延，AI的生態系統不斷發展，AI專用芯片的訂單亦會持續飆升。

以AI芯片全球第一NVIDIA而言，就主要向台積電下訂單，採用台積電的7nm及4nm製程的NVIDIA A100及H100芯片就非常搶手。其次另一半導體巨擘AMD亦擴大向台積電買貨規模。而隨著Samsung靠AI專用芯片加入戰團，半導體市場競爭或持續激烈。

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責任編輯：李彥煒

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