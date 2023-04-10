【私隱爭議】Tesla被揭內部共享客戶車載鏡頭記錄　包括裸體男子影像

電動車近年大行其道，電動車一哥Tesla更受一眾車主熱捧。但外媒《路透社》日前引述多名前Tesla員工揭露，Tesla內部共享客戶汽車內置鏡頭的記錄，當中不乏「高度侵入的影片和圖像」。

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據《路透社》於6日的專題報道指，盡管Tesla向其數百萬電動車車主保證，車內的輔助駕駛鏡頭「是為保護您的私隱而設計」，車主的私隱「對我們而言，從現在到永遠都非常重要。」但9名Tesla前員工證實，在2019年至2022年期間，Tesla員工可通過內部消息系統，私下共享客戶車載鏡頭記錄的影片和圖像。

雖然這些前員工均指，部分圖片較為平凡，如狗的圖片和有趣的路標。員工將它們發佈到私人聊天群組前，會先用有趣的標題或字眼，將其製作成迷因（meme）。但有前員工指，看過一段有關一名男子赤身裸體地走近汽車的影片，和疑似是在汽車熄匙期間錄製的影片。

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諷刺的是，甚至有前員工表示：「假設一位Tesla客戶，在他們的車庫裡有一些與眾不同的東西，我們可以看到他們的車庫和私人財產。」而當中所講的「與眾不同的東西」包括Tesla行政總裁Elon Musk於2013年在拍賣會上投得、曾在1977年的詹姆斯邦德電影《愛我的間諜》中出現、綽號「Wet Nellie」的白色Lotus Esprit潛艇，相信相關影片是攝於Elon Musk車庫。

雖然《路透社》表明，因該些前Tesla員工稱沒有保留相關影片及圖像，以致報館無法獲得任何共享的影片或圖像。亦無法確定Tesla員工內部共享客戶車載鏡頭記錄的做法是否合法，但有前員工表示：「這是對私隱的侵犯。在看到他們（Tesla）如何對待這些人（車主）之後，我永遠不會買Tesla」、「我認為他們（車主）不知道他們的私隱不受尊重」；惟亦有指對共享圖像並不在意，認為客戶已經表示同意或早已放棄了對個人數據保密抱有任何合理期望。

對於被爆Tesla存私隱安全問題，甚至連自家車庫都被看得一清二楚，Tesla及Elon Musk暫未有就相關報道作出回應。

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責任編輯：殷凱怡

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