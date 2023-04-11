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【商湯20】商湯升近9%　推自研中文語言大模型「商量」 簡單指令即可生成代碼寫程式、效率提高62%

股市 09:25 2023/04/11

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【商湯20】商湯推自研中文語言大模型「商量」 簡單指令即可生成代碼寫程式、效率提高62%

商湯 （00020） 董事長兼首席執行官徐立宣佈，推出大模型體系「商湯日日新SenseNova大模型」推出自然語言處理、圖片生成、自動化數據標注、自定義模型訓練等多種大模型及能力，透過開放API為客戶提供圍繞大模型訓練、大模型部署、大數據服務。

商湯周二高開8.7%，報3.62元。

徐立稱，日日出一字是出自《禮記·大學》記載：「湯之《盤銘》曰：苟日新，日日新，又日新」。這句的意思是如果能夠一日成為新的，就應日日保持新，不斷更新。

商湯推出類似ChatGPT語言大模型「商量」SenseChat，屬於「商湯日日新SenseNova大模型」下的1800億參數中文大語言模型。

徐立在台上除了展示如何利用「商量」撰寫宣傳文案，甚至可以自然語言生成代碼寫程式。徐立認為，下一代程式軟件開發模式將會改變，新二八定律冒起，代碼80% 由Al 生成，另外20%由人工輸入，又舉例稱，商湯內部已實測，代碼編寫效率提62%。

商湯也利用「商量」拓醫療領域，透過對話提供導診，現時有不同醫院試用大模型協助提供輔助診療、健康咨詢、互聯網問診等。

商湯「日日新」亦提供文生圖創作平台「秒畫」，徐立更展示，如何即時訓練「秒畫」，例如輸入20張80年代香港女士相片，「秒畫」即學懂生成80年代風格的女士圖片。

另外，商湯展示「如影」AI 數字人視頻生成平台，僅需一段 5 分鐘的真人視頻素材，就可以生成聲音及動作自然、口型準確、多語種精通的數字人分身；「瓊宇」和「格物」3D 內容生成平台，可以高效低成本生成大規模三維場景和精細化的物件。

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記者：李哲毅

港股 商湯－W（00020） 人工智能 大學 大數據 軟件
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