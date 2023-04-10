「請三放十」復活節黃金假期丁財兩旺 新地12商場營業額及人流大升25%及20%　

今年清明假期貼近復活節假期，造就「請三放十」的黃金假期，市面消費氣氛高漲，人流暢旺。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC） 在4月5日至4月10日的清明連復活節黃金檔期期間，整體營業額按年大升兩成半，人流大升兩成。

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新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「復活節假期是商場傳統黃金檔期之一。今年清明節與復活節貼近，港人迎來後疫情時代首個長假期，家長亦紛紛帶同孩子外出遊玩，為商場銷情帶來小陽春。新地12大商場亦推出合家歡復活節推廣活動及各項消費優惠吸引顧客，提升場內人流。」

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她又指，自通關後，市面人流逐漸回復熱鬧，4月首九天出入境人數已錄得近600萬人次，旅遊業復甦為商場帶來利好因素，商場亦推出針對旅客的各項優惠助攻，以全方位策略吸納內外客源。新地12大商場在清明及復活節連假期間銷情大增，丁財兩旺，營業額及人流按年分別錄得25%及20%的增幅。」



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早前新地十二大商場在3月27日起率先推出「消費券賞上賞早鳥優惠」搶佔先機，以200%高回贈率吸納大額消費客群，反應熱烈，旋即換領一空。由於該早鳥優惠需於消費券派發首天使用，故鍾氏預料，本周日（4月16日）起政府正式發放首期消費券後，將進一步帶動刺激銷情。過去每逢消費券發放首日，珠寶首飾、鐘錶、家庭電器及電子產品等大額消費商戶銷情均會有顯著升幅。商場亦將於當日起推出「消費券賞上賞」，The Point會員於指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，可獲贈高達HK$930商場電子優惠券，並聯合商戶推出加碼優惠回饋消費者。在復活節長假期、旅遊業復甦加上消費券發放的三重利好因素夾攻下，預期下半年生意額亦將進一步攀升。

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責任編輯：陳詠妍