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孝順仔資助家人換樓　持貨36年業主沽黃埔花園 單位升值逾12倍

股樓投資 16:17 2023/04/10

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九龍區藍籌屋苑黃埔花園最近錄得一手業主沽貨個案，該兩房戶獲用家以638萬元承接，一手原業主持貨約36年，單位升值超過12倍。

 

首季二手公屋註冊量按季急升近1.1倍 創一年半新高 呢個屋邨最搶手，詳見【下一頁

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美聯物業高級營業經理楊錦河表示，上述成交單位為黃埔花園2期10座高層E室，實用面積389平方呎，屬於兩房間隔，外望船景。據悉，單位放盤不足一個月，即獲換樓客斥638萬元承接，折合實用呎價約16,401元。

 

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【裝修設計】19萬裝修198呎納米樓 面積瞬間變大「1倍」，詳見【下一頁

他補充，兒子希望母親可與自己住得更近，方便照應，故協助母親「升呢」進駐黃埔花園。


資料顯示，原業主於1987年3月以49萬元一手購入上述單位，持貨約36年，帳面獲利589萬元，單位升值超過12倍。

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責任編輯：陳詠妍

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黃埔花園 成交 放盤 經濟

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