港女子冰球隊世界錦標賽歷史性奪冠 文體旅遊局局長楊潤雄：令人鼓舞

香港女子冰球隊在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽第三級別A組賽事，歷史性奪得冠軍。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄周一（10日）祝賀香港女子冰球隊於世界錦標賽第三級別A組賽事中，歷史性奪得冠軍。

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楊潤雄表示：「香港女子冰球隊表現優秀，能夠突破過往成績，創造另一高峰，可喜可賀。」



特區政府多年來一直推出措施支持香港體育發展，推動精英化、普及化和盛事化的落實。而香港運動員近年在不同的國際賽事屢屢取得佳績，令人鼓舞。



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港協暨奧委會也表示祝賀，感謝球員及訓練團隊付出，展現香港運動員的實力。港協說，將一如以往，全力支持香港運動員訓練及作賽，並與各體育總會繼續合力提升體育發展水平。

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責任編輯：陳詠妍