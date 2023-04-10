OpenAI CEO晤岸田文雄 希望擴展日本業務

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI聯合創辦人Sam Altman日前與日本首相岸田文雄會晤後表示，有意拓展在日本的業務。日本政府亦表明，希望官方採用人工智能（AI）科技。

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正在日本訪問的Sam Altman周一（10日）與岸田文雄見面後表示，希望為日本民眾打造AI產品，讓自家AI科技更能理解日本語言及文化。

Sam Altman指今日向岸田文雄傳達AI科技的好處，以及如何減少相關壞處。Sam Altman稱希望在OpenAI未來設立分部。

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日本內閣官房長松野博一亦在岸田與Sam Altman會面前表示，如果網絡安全及私隱問題能夠解決，日本政府會考慮在官方領域引入AI科技如OpenAI的ChatGPT。

松野博一指日本政府在評定如何處理AI潛在的憂慮，如數據洩漏等問題後，將持續評估採用AI科技減輕公務員工作負擔的可能性。

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責任編輯：吳漢培