【假冒AI】文心一言遭假冒兼上架App Store　百度怒告蘋果

中國科企巨頭百度趕上人工智能（AI）熱潮，於上月推出自家生成式AI產品「文心一言（Ernie bot）」。近日在蘋果等應用程式商店中，亦出現多款文心一言的應用程式（App）。惟百度日前表明，該些App均屬假冒，更就事件起訴蘋果及相關App開發商。

【AI取代人類】諾貝爾經濟學獎得主：四天工作週指日可待

綜合外媒報道，被喻為內地版ChatGPT的文心一言，遭他人假冒。該些假冒的App更成功於蘋果的App Store及Google的Google Play上架。對此，百度8日在其微信公眾號澄清指：「目前文心一言沒有任何官方 App。在該公司官宣前，凡是在 App store 和各種應用商店看到的『文心一言』App 都是假的。」

該企又提醒，在其官方宣布推出相關App前，任何聲稱收費下載、付費會員、售賣「內測激活碼」，或擁有源代碼的人都是騙子。據了解，文心一言暫時仍只供申請或獲得存取碼的使用者能使用。

百度已就事件，向北京市海澱區人民法院對蘋果及相關開發者團隊發起訴訟，並刊出法院「訴訟服務告知書」的圖片，以示已經興訟。

內媒實測假App 認與百度無關係

內媒《每日經濟新聞》更對三款假文心一言App進行實測，並指三款應用程式均在提問一至兩後，便會要求用家購買會員，否則無法繼續使用。然而，當問及相關應用程式「你與百度什麼關係」時，其中一款假冒App更回覆稱「沒有直接關係，我是由OpenAI公司研發的一個大型語言模型。」

【AI大戰】Google CEO親自預告 搜尋引擎將引入AI聊天機械人

【AI廣告】初創Adthos研發全自動AI生成音頻廣告 素材庫衍生授權問題

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：