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孖女嫁孖仔同期懷孕 愛兒同年出世似足雙胞胎

環球社會熱點 15:30 2023/04/10

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美國一對雙胞胎姊妹自幼感情要好，長大後各自與一對同卵雙胞胎兄弟相戀。兩姊妹結婚及懷孕都要「打孖上」，婚後仍過著形影不離的生活。兩對雙胞胎夫婦的兒子同年出生，外型也似足雙胞胎，一家六口今年復活節更決定返鄉探親，相信連親戚也難以分辨他們。

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孖女Brittany與Briana多年來渴望嫁給同卵雙胞胎，直至於2017年俄亥俄州一場雙胞胎節活動，邂逅Josh和Jeremy兩兄弟，就雙雙墜入愛河。

孖女嫁孖仔的生活

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兩個小朋友都似雙胞胎

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四人一年後重回俄亥俄州舉辦聯合婚禮，婚後也一起生活。Brittany與Briana更決定相約懷孕，Brittany於2021年1月率先誕下兒子Jett，而Briana則於同年4月誕下兒子Jax。

Jett與Jax因各自父母的血緣關係，兩人既是堂兄弟也是表兄弟，外型看起來更似一對同卵雙胞胎。

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他們一家六口共同居住在弗吉尼亞州一座別墅，繼續雙胞胎兄弟姊妹形影不離的生活。而Jett與Jax也獲父母悉心打扮，自幼就穿著兄弟裝，獲不少網民讚「似過真正雙胞胎」。

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責任編輯：鄭錦玲

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