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【AI取代人類】諾貝爾經濟學獎得主：四天工作週指日可待

科技 14:39 2023/04/10

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人工智能，特別是生成式AI（Generative）的進步一日千里，雖然當中引發不少問題，但對人類社會仍有巨大貢獻，特別是對打工仔，最近有諾別爾經濟學獎得主就表示，AI聊天機械人可以快速融入人們工作，打工仔每週四天工作將於不久的將來實現。

【AI大戰】Google CEO親自預告　搜尋引擎將引入AI聊天機械人

ChatGPT等引起社會熱議，並擔憂AI將取代人類，來自倫敦經濟學院（London School of Economics）專門研究自動化影響工作的教授，同時亦是諾貝爾經濟學獎得主的Christopher Pissarides就指表示，對AI能提高人們生產力感到樂觀，諸如OpenAI的 ChatGPT、Google的Bard等，能為人類生產力提供爆發式增長，亦能同時創造數以百萬計的白領工作。

Pissarides表示，AI聊天機械人可以快速融入人們工作，人們可以聚焦更有意義的工作，或擁有更多空餘及休息時間，讓自己更健康，未來四天工作週將會出現。至於會否立刻取代人類，他認為，雖然科技發展迅速，但企業採用技術則較慢，勞動力過渡到新技術的過程不會太痛苦。

近日，Goldman Sachs（高盛）亦發布最新報告指，全球將有3億個職位或被生成式AI如ChatGPT取代。高盛經濟學家認為，AI能突破全球經濟增長的瓶頸，能顯著節省勞動力成本、創造新就業機會，最終能讓經濟加速增長，或能使全球GDP按年增長7%。

【AI廣告】初創Adthos研發全自動AI生成音頻廣告　素材庫衍生授權問題

【ChatGPT開發商】加拿大調查OpenAI　涉未經同意披露用戶資訊

責任編輯：殷凱怡

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