佛州老師要求學生練寫自己訃聞 遭校方開除

美國佛羅里達州一名高中教師被指因要求學生，練習撰寫自己的訃聞，最終被校方以行不妥當為由解僱。教師表明自己行為無問題，考慮對校方決定提出上訴。

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佛州橙縣（Orange County）的Dr. Phillips高中心理學老師基恩（Jeffrey Keene）被指於上周二（4日），在學校舉行校園槍擊演習前，要求高二及高三學生練習撰寫自己的訃聞。

基恩憶述稱，自己是當日第一堂，不少學生對授課內容感難過，便向學生表明課堂內容不是要令大家難過，只是希望幫助學生更了解人生的重要事物。同日稍後，全日課堂未完成前，基恩已接獲開除通知。

事後受訪時基恩表示，不認為自己有做錯，直言如果不能與學生講真話，如何能與他們探討現實世界發生的事情。

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橙縣學區拒絕評論事件，但表示有收到Dr. Phillips高中通知，指一名老師因向學生就校園暴力指派不合適的功課而遭到立即開除。

今年1月才獲聘的基恩表示，會就校方決定上訴。他亦再次重申，認為自己無做錯，稱16至18歲青少年不會輕易因為談論校園槍擊或暴力感到被冒犯或難過。

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責任編輯：吳漢培