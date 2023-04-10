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美78歲婦3度搶劫銀行 遞紙條寫「對唔住無心嚇你」

環球社會熱點 14:00 2023/04/10

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美國78歲婦人古奇（Bonnie Gooch）第三次因搶劫銀行被捕，被控盜竊罪上庭受審。據悉，案發時古奇向銀行職員遞上紙條，上面寫上「對唔住，我無心嚇你」的字句。

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古奇上周三（5日）於密蘇里州一間銀行Goppert Financial Bank，遞出紙條向銀行職員索取總值1.3萬美元（約10.14萬港元）現金。她要求對方提供小銀碼的現鈔，不要點鈔直接交給她。

紙條上更寫上：

多謝你，對唔住，我無心嚇你。

（Thank you sorry I didn’t mean to scare you.）

檢察部門更指，有監控片段記錄了古奇曾她敲打櫃檯，要求銀行職員加快速度交出現金，她其後坐車逃離現場。

警方根據目擊者提供的綫索，在距離案發現場不足3.2公里的位置截停可疑車輛，結果卻意外發現疑犯是一名老婦。據悉，古奇當時身上傳出濃烈酒味，車内的地板更散落多張鈔票。

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古奇被控盜竊或企圖於金融機構偷竊的罪名，遭到警方拘留，保釋金定為2.5萬美元（約19.5萬港元）。

古奇是一名積犯，曾於1977年搶劫加州一間銀行，並於2000年在堪薩斯城郊區搶劫銀行而被定罪，緩刑直至2021年才結束。

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責任編輯：鄭錦玲

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