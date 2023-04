美78歲婦3度搶劫銀行 遞紙條寫「對唔住無心嚇你」

美國78歲婦人古奇(Bonnie Gooch)第三次因搶劫銀行被捕,被控盜竊罪上庭受審。據悉,案發時古奇向銀行職員遞上紙條,上面寫上「對唔住,我無心嚇你」的字句。

古奇上周三(5日)於密蘇里州一間銀行Goppert Financial Bank,遞出紙條向銀行職員索取總值1.3萬美元(約10.14萬港元)現金。她要求對方提供小銀碼的現鈔,不要點鈔直接交給她。

紙條上更寫上:

多謝你,對唔住,我無心嚇你。

(Thank you sorry I didn’t mean to scare you.)