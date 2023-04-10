  • 22°C
香港時間 : 2023410日 (週一) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【復活節長假】新地15大商場人流及生意額升3成　有朱古力店部份產品已賣光

商業 13:44 2023/04/10

分享：

分享：

通關後的首個長假，新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場6天(4月5日至10)商場人流及生意按月升30%。
新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示

全面通關兼即將發放電子消費券， 市民消費意慾提升，不少客人提早到商場物色消費券購物選擇，長假期間部份商場商戶更見人龍。總結復活節連周末共6天 (4月5日至10日) 商場人流及生意按月均上升30%。珠寶金飾及電子影音產品銷情最好，如apm有珠寶金飾商戶表示，因閏月較多人結婚，以金飾如龍鳳鐲和金鏈等嫁娶用最受歡迎，生意額比上月升50%，人均消費升20%至10,000。

此外，電器商戶的高價產品亦大賣。如大埔超級城有電子影音商戶表示，市民趁復活節長假期出動購物，多以年青家庭客為主，生意升幅按月增30%。另外，抽濕機及冷氣機是近期熱賣產品，人均消費約3,000至5,000，最高消費單價達50,000。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

apm有朱古力商戶表示，生意額比上月升30%，限量復活蛋巧克力禮盒最好賣，很多款式於復活節前已經售罄。餐飲方面，受惠於人流暢旺而長見人龍，等候時間平均要30至45分鐘，生意比上月增加20%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場包括apm、wwwtc mall、大埔超級城、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】與醫療機構合作　靚湯Souper攻產婦湯水
開啟hket App，閱讀全文
新都廣場 商場活動 珠寶 商場 形薈 柴灣 apm 香港 朱古力 大埔

下一篇文章

【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高
【數碼詐騙】疫下數碼詐騙增8成　本港物流業升幅最高
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【香港復常】一連6日免費入場　潑水節料10萬人參與
【香港復常】一連6日免費入場　潑水節料10萬人參與
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【台灣自由行】今年會去台灣旅行嗎？
【綠色貿易】信保局推綠色出口信用保險　支持發展綠色出口貿易
【綠色貿易】信保局推綠色出口信用保險　支持發展綠色出口貿易
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款