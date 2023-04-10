【復活節長假】新地15大商場人流及生意額升3成　有朱古力店部份產品已賣光

通關後的首個長假，新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場6天(4月5日至10)商場人流及生意按月升30%。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示

全面通關兼即將發放電子消費券， 市民消費意慾提升，不少客人提早到商場物色消費券購物選擇，長假期間部份商場商戶更見人龍。總結復活節連周末共6天 (4月5日至10日) 商場人流及生意按月均上升30%。珠寶金飾及電子影音產品銷情最好，如apm有珠寶金飾商戶表示，因閏月較多人結婚，以金飾如龍鳳鐲和金鏈等嫁娶用最受歡迎，生意額比上月升50%，人均消費升20%至10,000。

此外，電器商戶的高價產品亦大賣。如大埔超級城有電子影音商戶表示，市民趁復活節長假期出動購物，多以年青家庭客為主，生意升幅按月增30%。另外，抽濕機及冷氣機是近期熱賣產品，人均消費約3,000至5,000，最高消費單價達50,000。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

apm有朱古力商戶表示，生意額比上月升30%，限量復活蛋巧克力禮盒最好賣，很多款式於復活節前已經售罄。餐飲方面，受惠於人流暢旺而長見人龍，等候時間平均要30至45分鐘，生意比上月增加20%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

新鴻基地產(簡稱新地) 十五大商場包括apm、wwwtc mall、大埔超級城、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。



編輯：梁巧恩



《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：