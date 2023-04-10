【換證服務】身份證申請預約安排進一步優化 預約選擇日子延至96個工作日

入境事務處宣布，將推出兩項優化預約身份證申請的安排。本周三（12日）起，預約系統供選擇的日子由24個工作日延長至96個工作日，而需換領新智能身份證的人士可預約六間人事登記辦事處一般時段，或四間人事登記辦事處延長服務時段辦理換證手續。

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年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領身份證的人士，可預約於人事登記辦事處（人事登記處）的延長服務時段辦理換證手續。

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自今年3月6日起，4間指定人事登記處（即港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處）延長服務時間至晚上10時，以在延長服務時段，即星期一至五下午4時30分到晚上10時，以及星期六下午12時30分到晚上10時，繼續有序地處理在「全港市民換領身份證計劃」結束後仍未換領新智能身份證的申請。

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鑑於通關以來市民對換領身份證的需求非常殷切，由4月12日起，年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證的人士，除了可按現時的安排預約於六間人事登記處的一般人事登記服務時段辦理換證外，亦可預約於上述四間指定人事登記處的延長服務時段辦理換領身份證手續。

上述安排只適用於已持有香港身份證的申請人辦理換證申請。年滿11或18歲的市民如從未登記身份證，須預約一般人事登記服務時段以辦理首次登記身份證的手續。

另外，人事登記服務預約系統的可預約日子將由現時的24個工作日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。

市民如欲預約辦理身份證申請，可掃描二維碼（見圖）下載入境處流動應用程式或登入網站。



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為確保市民可順暢有序地辦理換證手續，市民應根據已預約的時間到達人事登記處辦理申請身份證手續，人事登記處不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證的人士，可以無需預約，人事登記處職員會因應個別情況提供協助。



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責任編輯：陳詠妍