【電動車大計】鴻海擬投資64.4億　於台南設基地製造電動車

富士康母企鴻海近年積極參與台灣的智慧城市發展，如在台南交付多部公共電動巴士MODEL T，及以智慧城市平台CityGPT蒐集城市數據。昨（9日）鴻海宣布，未來三年將於高雄投資約250億元新台幣（約64.4億港元），將當地發展為鴻海「電動車的重要基地」。

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綜合外媒報道，鴻海與高雄市政府簽署投資意向書，以智慧城市平台CityGPT為基礎，扮演「系統整合商」的角色， 進一步與當地政府推出智慧城市解決方案，將當地發展智慧城市。並進駐亞灣七號倉庫、棧5、棧6、橋頭科學園區，設立南區總部及國際研訓中心。

此外，該企又指：「高雄也是鴻海布局電動車的重要基地，將持續投入軟件、電動車、電池與電芯產業3大領域。」其位於橋頭科學園區的電動巴士廠將於今年開始建廠，預計2025年開始生產。鴻海計劃初期每年產量達500輛，到2028年或將視情況擴產至1,000輛，主要供應台灣市場。

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責任編輯：殷凱怡

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