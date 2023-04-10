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【英國王室】英女王離世後首復活節禮拜 路易首次出席

環球社會熱點 12:00 2023/04/10

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英國王室於周日（9日）舉行復活節禮拜，為英女王（Queen Elizabeth）離世後，英王查理斯（King Charles III）登基後第一次復活節禮拜。年僅5歲的路易小王子（Prince Louis）亦是首次參與復活節禮拜。

【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕 【下一頁】

查理斯與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）一身藍色為主調打扮，帶領王室成員聖喬治教堂（St George's Chapel），舉行英女王離世後首次復活節禮拜。

王儲威廉王子（Prince William）一家亦隨後同行，與查理斯及卡米拉同樣藍色為主調打扮。身穿藍色短牌的路易第一次參加復活節禮拜，緊牽母親凱特（Princess Catherine）步向教堂。

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【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則 【下一頁】

姐姐夏洛特小公主（Princess Charlotte）與父親威廉牽手，哥哥喬治小王子（Prince George）則走在最前。

當日同場至室包括安妮長公主（Princess Anne）﹑受性醜聞纏身的安德魯王子（Prince Andrew）及新任愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）愛德華王子（Prince Edward）一家等。當中只有查理斯一家是藍色為主調打扮。

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責任編輯：吳漢培

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