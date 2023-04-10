【香港創科】2.65億元智慧生活初創培育計劃幾時公布？　數碼港：正與港府積極溝通

▲ 數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑近日透露，智慧生活初創在過去三年，由520間增至770間，增幅超過45%。

疫情之下，不少智慧生活初創憑藉創意、創新科技解決方案，協助解決社會問題，同時在動盪的經濟環境中殺出血路。數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑近日透露，其整體社群數目至今已超過1,900間初創及企業，智慧生活初創在過去三年，由520間增至770間，增幅超過45%。

在眾多智慧生活初創之中，以健康科技及教育科技為主線，他透露這兩大類初創分別增長超過70%及60%。他指：「例如在教育科技方面亦受疫情催谷不少需求，AI電子學習平台的應用層面愈來愈大，預計在『後疫情時代』的需求將會延續。」其次，電子商貿/零售科技亦突破200間，升幅超過16%。

蔡偉傑又形容：「現時數碼港智慧生活集群的發展勢頭良好」，成功吸引到投資者青睞，並反映於融資成績。以投資總額為港幣4億元的數碼港投資創業基金（CMF）而言，他透露在過去一年投資的8個項目之中，有7個屬於智慧生活範疇。

為增強本港創科發展，港府早前在最新一份財政預算案提到預留2.65億元予數碼港推出針對智慧生活初創企業的培育計劃，預計未來五年內，每年約90間合資格的智慧生活初創企業受惠，計劃最高資助額為50萬元，並會向初創企業提供針對性專業支援和輔導。蔡偉傑表示，在資金方面難有指標去衡量何謂足夠，但認為「這是一個好開始，讓社會知道政府有意培育更多智慧生活初創」，現階段正與港府積極溝通，會適時公布培育計劃的細節。

畢業初創AESIR：盼有更多資助請人才

有從數碼港培育計劃（CIP）畢業的初創AESIR迅科教育中心營運總監陳浩升（Ernest）坦言，期望該培育計劃能惠及已畢業初創，並且針對提供人才配對支援及資助，以及協助將其解決方法拓展到不同商業或社區網絡。他認為在人才方面，該企尤其缺乏商業發展人才，「科技人才也可能靠培訓解決到，但要請到有經驗的商業人才真的很困難。」

▲ AESIR迅科教育中心營運總監陳浩升（Ernest）分享，該企早前研發出長者防跌遊戲，透過傳感器偵測長者的肢體訓練，以及有研發擴增實境（AR）互動教材幫助特殊學習需要（SEN）學童學習。近日也有開發虛擬實景（VR）教材令SEN學童免墮傳銷陷阱。（張寶燕攝）

另針房地產科技發展，蔡偉傑指其將與香港房屋協會成立全港首個房地產科技（PropTech）共享工作室，並已選址粉嶺成立，預計會在年中公布更多詳情。

記者：張寶燕

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