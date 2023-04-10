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【英國王室】查理斯加冕坐260年歷史黃金馬車 英女王曾抱怨可怕

環球社會熱點 11:04 2023/04/10

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英王查理斯三世（King Charles III）下月6日於倫敦西敏寺舉行加冕典禮，白金漢宮周日（9日）公布加冕禮詳情。查理斯返程時會乘坐有260年歷史的黃金馬車，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）也曾於加冕禮上使用，但就抱怨那趟旅程可怕且不舒適。

【英國王室】加冕典禮露台亮相限人 貫徹查理斯精簡原則 【下一頁】

加冕日有兩場馬車巡遊，查理斯與一眾王室成員完成加冕禮返回白金漢宮後，將現身白金漢宮陽台向民眾揮手致意。查理斯這次加冕禮的往返路線，與英女王加冕禮相比明顯縮短。

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查理斯與王后卡米拉（Queen Camilla）當日會乘坐建於2014年的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State），由白金漢宮出發至西敏寺。馬車配備液壓懸架，坐起來較傳統馬車舒適。

至於回程時，兩人則按傳統乘坐黃金馬車（Gold State Coach）。

自威廉四世（King William IV）於1831年的加冕禮以來，歷任英國君主在加冕禮上都有用到這輛黃金馬車，它也成為王權象徵之一。

英國喬治小王子將於加冕典禮擔重任 成最年輕榮譽四騎士 【下一頁】

黃金馬車於1762年建造，高近4米、長逾7米、重達4噸，因此只能以步行速度來行駛。不過英女王憶述1953年的加冕禮時，曾形容坐在黃金馬車上的旅程可怕且不太舒服。

至於威廉四世更形容，他坐在黃金馬車上的顛簸程度，猶如坐船在波濤洶湧的大海中航行。

加冕禮上也會出現數款象徵王權的珠寶，包括用於加冕的帝國王冠（Imperial State Crown）和聖愛德華王冠（St Edward's Crown）。卡米拉届時會重用瑪麗王后（Queen Mary）的王冠，並移除冠上一顆涉及殖民象徵的「光之山」（Koh-i-Noor）鑽石。

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責任編輯：鄭錦玲

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