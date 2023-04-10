美尋機密文件洩露源頭 相信內部人士所為

美國政府早前被指洩露一批高度機密文件，內容包括軍方及情報，涉及國家如烏克蘭及中東等。美方未排除事件可能背後涉及俄羅斯勢力，惟估計可能內部人士所為，而且不少文件為華府獨家情報。

拜登將於北愛與辛偉誠會面 周二訪英 【下一頁】

美國媒體《紐約時報》指出，美國政府文件早於上月開始在社交平台Discord及4Chan流傳，部分甚至已流傳數周。路透社閱覽超過50份封面寫有機密及高度機密的相關文件，當中有透露美方下修烏方對俄軍戰場傷亡的估計。

其中一份標明日期2月23日的機密文件中，透露烏軍的S300防空系統根據現時使用狀況，將在5月2日需要停止使用。路透社指出，相關資訊或有助俄軍，烏方則指總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）及高層上周五（7日）會面，商討美方機密洩露問題。

另有機密文件指出，美國利用訊號情報，獲悉以色列間諜機構摩薩德（Mossad）支持反對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）收緊最高法院控制權的示威，顯示美方監聽中東地區重要盟友。

【俄烏戰爭】31名被帶至俄羅斯兒童返烏 慈善組織：至今最難救援任務 【下一頁】

國防部周日（9日）回應表示，正檢查流傳的涉及敏感及高度機密文件內容真偽，已把事件轉介司法部及展開調查。

美國官員強調調查仍在初步階段，而且根據文件涉及的內容寬度，估計更有可能是美國內部洩露，未必是盟友所為。同時，部分文件印有「NOFORN」，即不可向外國公民披露。

兩名美方官員亦指出，未排除文件可能偽造出處，或含有虛假資訊，意圖影響美國的國家安全利益。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培