▲ 【美國經濟】美國CPI周三揭盅 華爾街激辯另一威脅

美國3月份CPI數據，將於香港時間周三（4月12日）晚宣布，是聯儲局於香港時間5月4日宣布議息結果前，最後一份CPI報告，對儲局議息結果舉足輕重，市場預期，通脹按月由0.4%放緩至0.2%，若未來維持0.2%速度，反映通脹已回落正常水平，不過，市場仍以CPI按年數據回落至2%時，才確認回復至正常水平，市場預期3月CPI按年由6%回落至5.1%。通脹憂慮緩和，投資界已將股市關鍵，轉移至經濟是否衰退。

核心CPI（不計食品及能源）方面，市場預期按月由0.5%放緩至0.4%，按年由5.5%回升至5.6%。

自從3月之後，CPI數據踏入關鍵時期，因為疫情後儲局一直放任跑高的通脹數據，自去年3月起，便一改「通脹是短暫」的看法，轉而加息及量化緊縮，逐步調升至每次加息0.75厘，相當於一次加了3次息、兩次加了6次息的速度，將息口調升至現時的5厘，加上國際油價於去年6月見頂後，已大幅回落，紐約期油由123.68美元跌至現時的80美元水平，去年的高基數效應，將大幅影響CPI年內表現。

尤其是美國3月爆發銀行危機後，市場氣氛已為之一變，近期多個領先數據屢出現遜預期的表現，而儲局官員繼續堅持年內不減息，將加深經濟能否軟着陸的疑問。

隨着經濟放慢，市場正激辯「壞消息當好消息炒」，還是「壞消息當壞消息炒」。自去年儲局加息幅度達0.75厘起，每當美國數據欠佳，便炒作儲局沒有空間大手加息，形成「壞消息當好消息炒」的情況；不過，當經濟變差，打擊企業盈利，便變成「壞消息當壞消息炒」，根據FactSet 數據，華爾街預期美企首季盈利下跌6.8%。

市場爭辯的地方，是華爾街預期低了，企業盈利便容易有「超預期」的表現，反映市場過渡恐慌；抑或是華爾街預期低了，而企業交出的成績，真的是欠佳，反映經濟轉差衝擊企業盈利，企業轉趨防守，縮減資本開支，形成惡性循環？美國金融股例如摩通（美：JPM）、花旗（美：C）等本周五率先公布首季業績，成為了重大啟示。

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記者：譚志偉