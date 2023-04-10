  • 22°C
香港時間 : 2023410日 (週一) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美國CPI周三揭盅　華爾街激辯另一威脅

股市 06:32 2023/04/10

分享：

分享：

【美國經濟】美國CPI周三揭盅　華爾街激辯另一威脅

美國3月份CPI數據，將於香港時間周三（4月12日）晚宣布，是聯儲局於香港時間5月4日宣布議息結果前，最後一份CPI報告，對儲局議息結果舉足輕重，市場預期，通脹按月由0.4%放緩至0.2%，若未來維持0.2%速度，反映通脹已回落正常水平，不過，市場仍以CPI按年數據回落至2%時，才確認回復至正常水平，市場預期3月CPI按年由6%回落至5.1%。通脹憂慮緩和，投資界已將股市關鍵，轉移至經濟是否衰退。

核心CPI（不計食品及能源）方面，市場預期按月由0.5%放緩至0.4%，按年由5.5%回升至5.6%。

自從3月之後，CPI數據踏入關鍵時期，因為疫情後儲局一直放任跑高的通脹數據，自去年3月起，便一改「通脹是短暫」的看法，轉而加息及量化緊縮，逐步調升至每次加息0.75厘，相當於一次加了3次息、兩次加了6次息的速度，將息口調升至現時的5厘，加上國際油價於去年6月見頂後，已大幅回落，紐約期油由123.68美元跌至現時的80美元水平，去年的高基數效應，將大幅影響CPI年內表現。

尤其是美國3月爆發銀行危機後，市場氣氛已為之一變，近期多個領先數據屢出現遜預期的表現，而儲局官員繼續堅持年內不減息，將加深經濟能否軟着陸的疑問。

隨着經濟放慢，市場正激辯「壞消息當好消息炒」，還是「壞消息當壞消息炒」。自去年儲局加息幅度達0.75厘起，每當美國數據欠佳，便炒作儲局沒有空間大手加息，形成「壞消息當好消息炒」的情況；不過，當經濟變差，打擊企業盈利，便變成「壞消息當壞消息炒」，根據FactSet 數據，華爾街預期美企首季盈利下跌6.8%。

市場爭辯的地方，是華爾街預期低了，企業盈利便容易有「超預期」的表現，反映市場過渡恐慌；抑或是華爾街預期低了，而企業交出的成績，真的是欠佳，反映經濟轉差衝擊企業盈利，企業轉趨防守，縮減資本開支，形成惡性循環？美國金融股例如摩通（美：JPM）、花旗（美：C）等本周五率先公布首季業績，成為了重大啟示。

【美國經濟】薩默斯：美國經濟衰退可能性正上升

【美國加息】美國就業市場未降溫　經濟師：數據支持儲局5月加息0.25厘

【美國加息】美5月加息機會率升至67%　失業率跌至接近紀錄低位

【美國樓市】投資研究機構認為美國樓市醞釀金融災難　背後係甚麼風險引起？

【退休積滿Fund】MPF臨退休部署（上）唔想血本無歸 退休前要吼啱時機做咩？立即收看

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF臨退休部署（上）唔想血本無歸 退休前要吼啱時機做咩？立即收看

記者：譚志偉

美股 經濟衰退 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 經濟 減息 加息 美國聯儲局 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價　Model Y累計減兩成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】杭州阿里巴巴網絡公司註冊資本由122億減到1億　知情人士：調整是應監管要求
【阿里巴巴9988】杭州阿里巴巴網絡公司註冊資本由122億減到1億　知情人士：調整是應監管要求
【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價　Model Y累計減兩成
【TSLA】特斯拉美國年內第五次減價　Model Y累計減兩成
【著數優惠】惠康自4.7起一連7日推三重優惠　買千元禮券送80元現金優惠券
【著數優惠】惠康自4.7起一連7日推三重優惠　買千元禮券送80元現金優惠券
【美國加息】美5月加息機會率升至67%　失業率跌至接近紀錄低位
【美國加息】美5月加息機會率升至67%　失業率跌至接近紀錄低位
【澳門旅遊】澳門旅遊局延長船票及車票買一送一優惠至6月30日　涵蓋5間船公司及巴士公司
【澳門旅遊】澳門旅遊局延長船票及車票買一送一優惠至6月30日　涵蓋5間船公司及巴士公司
【阿里巴巴9988】阿里版ChatGPT「通義千問」登場　官宣邀請用戶測試體驗
【阿里巴巴9988】阿里版ChatGPT「通義千問」登場　官宣邀請用戶測試體驗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款