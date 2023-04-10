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首季二手公屋註冊量按季急升近1.1倍 創一年半新高 呢個屋邨最搶手

股樓投資 10:31 2023/04/10

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最近樓市焦點近期落於一手市場，加上新盤以低價出擊，吸走大量購買力，導致二手成交受壓，不過二手公屋仍有吸引力。香港置業研究部董事王品弟表示，隨著經濟復常，近月樓市價量齊升，二手公屋市場交投暢旺。據土地註冊處資料顯示，3月錄109宗二手公屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊，較2月的93宗回升約17.2%，創19個月次高水平。

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若以今年第一季合共則錄328宗，較去年第四季157宗大幅急升約108.9%，並創自2021年第三季後的一年半新高。今年第一季二手公屋註冊量共錄328宗，當中300萬元或以下佔287宗，即約87.5%。此類銀碼個案比起去年第四季128宗大幅急升約124.2%；至於逾300萬至400萬元個案錄36宗，按季亦升約38.5%；錄5宗的逾400萬元個案，較去年第四季多2宗或約66.7%。

 

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若以公屋劃分，第一季註冊量最多的二手公屋為青衣長安邨，錄27宗，較去年第四季14宗大幅急增約92.9%；排第二位的元朗朗屏邨，錄17宗，更按季急升7.5倍；緊隨其後的鴨脷洲利東邨，錄16宗，按季亦大升約1倍。

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責任編輯：陳詠妍

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