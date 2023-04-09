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高盛等據報被控發表誤導言論 導致矽谷銀行倒閉

環球社會熱點 17:36 2023/04/09

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美媒引述訴訟文件報導，為矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）提供審計服務的畢馬威（KPMG）以及高盛集團（Goldman Sachs Group）、美國銀行（Bank of America）及摩根士丹利（Morgan Stanley）等矽谷銀行股票或債券承銷商上周五（7日）時，在三藩市聯邦法院被起訴。

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被起訴的還有SVB行政總裁貝克爾（Greg Becker）等其他銀行個董事及高層，是次為首宗針對銀行審計和承銷商的訴訟。起訴書指，一眾被告共同扭曲公司資產負債表的表現、流動性及市場地位，亦低估了隱瞞銀行面臨風險的嚴重程度，削弱其自身證券投資組合的價值。

訴訟書亦指，承銷商對SVB的股票發行發布了誤導性聲明，其中包含對重要事件的不真實陳述。SVB在2月底時正尋求籌集22.5億美元（約175.5億港元），解決資金流動性問題，並宣布出售其持有證券，將虧損約18億美元（約140.4億港元）。

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畢馬威當時簽署SVB的2022年度報告，並未確定與SVB存款下降，或SVB持有債券至到期的能力相關風險。畢馬威同時亦未在審計報告中提及，銀行是否能在合理時間內持續經營。

畢馬威、高盛及摩根士丹利等都未回應報導內容。

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責任編輯：李俊儀

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