拜登將於北愛與辛偉誠會面 周二訪英

美國總統拜登（Joe Biden）將於周二（11日）訪問英國，英國首相府表示，首相辛偉誠（Rishi Sunak）當晚將會在北愛迎接拜登。拜登將會出席《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）簽署25周年紀念活動。辛偉誠辦公室發表聲明表示，周三（12日）將會舉行晚宴慶祝。

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拜登周三將會到北愛著名公立大學Ulster University發表講話，並辛偉誠舉行正式會談。外界預料，辛偉誠亦將在是次會面期間，為英國爭取長期投資。

英國和愛爾蘭在1998年時，於美國的斡旋下簽署《貝爾法斯特協議》，結束長達30年的衝突。辛偉誠表示，簽署《貝爾法斯特協議》是英國歷史上的重要時刻，當局會履行承諾，為北愛帶來更美好將來。

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英國情報機關軍情五處（MI5）3月時已將北愛安全威脅級別，提高至嚴重，即當局認為具有可能發生恐襲，但指與協議簽署25周年將至無關。

拜登擁有愛爾蘭血統，他亦將在是次外訪期間到訪愛爾蘭都柏林（Dublin）及祖居。

責任編輯：李俊儀